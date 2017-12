Facebook podría pedirte un selfie para identificarte

(Tomada de la Red)

Facebook es una de las redes sociales con más éxito entre los usuarios.El pasado mes de septiembre, la compañía anunció que había alcanzado los más de 1.300 millones de usuarios, aunque, también es cierto que alrededor de 270 millones de usuarios de la red social creada por Mark Zuckerberg son falsos o están duplicados.Así que para luchar contra esto, ahora, Facebook, ha dejado claro que puede pedirte un selfie para que te identifiques en tu cuenta.Con esto, lo que Facebook pretende es probar que no eres un bot y esto lo comprobará pidiéndote una foto en la que se vea claramente tu cara.Según el medio de comunicación Wired, la compañía está probando ya este nuevo tipo de captcha para verificar que el usuario es la persona real que está detrás de la cuenta de la red social de Zuckerberg.Es cierto que este nuevo requerimiento no está gustando a los usuarios de Facebook e incluso ya están criticándolo en redes sociales, como, por ejemplo, este usuario de Twitter que compartió la captura de pantalla en la que se podía ver la petición que le hacía Facebook a través del siguiente mensaje: “Por favor, sube una foto tuya en la que se vea claramente tu cara.La comprobaremos y luego la borraremos permanentemente de nuestros servidores”.Por su parte, un portavoz de Facebook ya ha explicado que este test de verificación fotográfica está dirigido a ayudarnos a detectar actividades sospechosas en el sitio, como, por ejemplo, la creación de una cuenta, el envío de solicitudes de amigos o la creación de anuncios”.Según apuntaban varios a usuarios al medio de comunicación The Next Web, sus cuentas de Facebook se encontraban bloqueadas mientras se verificaba la fotografía a través de este proceso, que es automático y manual.