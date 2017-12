El smartphone con Inteligencia Artificial

(Agencias)

Huawei presentó en México su nuevo modelo Mate 10 con la integración de su software EMUI 8.0 que, aseguran, mantiene la velocidad del teléfono hasta 18 meses después de haber comenzado a utilizarse gracias a un sistema que aprende las preferencias del usuario para maximizar las tareas.



David Moheno, director de Relaciones Públicas de Huawei para Latinoamérica, afirmó que, desde hace diez años, cuando se creó la categoría de smartphones, no se había presentado un equipo que resolviera las principales peticiones de los usuarios.



Este modelo forma parte del acuerdo que la marca cerró con la compañía Leica para ofrecer una mejor óptica en las fotografías a través de una cámara dual que combina una monocromática de 20 megapixeles y otra RGB de 12MP con estabilización óptica de imagen.



La evolución de su alianza con Leica permite al Mate 10 ser el único modelo en el mercado en contar con una apertura de 1.6, "la ingeniería conjunta con Leica no ha permitido desarrollar ópticas icónicas y mejorar la apertura que ahora permite una mejor captación de luz en ambos lentes".



Huawei ha incluido herramientas de inteligencia artificial para la captura de imágenes.



Ahora el modo automático de su cámara utiliza su procesador neural para reconocer lo que se va a fotografiar, "entrenamos nuestro procesador para que reconozca 13 escenas entre ellas paisajes, mascotas, tomas nocturnas y alimentos, de manera que cuando el usuario enfoca el objeto verá un ícono en la pantalla que va a optimizar el enfoque y los colores para lograr una fotografía artística", dijo Moheno.



Por otra parte, el nuevo smartphone de Huawei vendrá equipado con el sistema operativo Android Oreo 8.0 y agregará una serie de atajos y funciones especialmente desarrolladas para la marca de la mano de Google, "nuestro software es un diferenciador, nuestro centro de investigación y desarrollo busca entregar la mejor experiencia a los usuarios, por ello Google y Huawei trabajan en conjunto para que la personalización no responda a la funcionalidad".



Así, por ejemplo, cuando el usuario hace un toque con sus nudillo se activa la cámara de video y comienza una cuenta regresiva para iniciar la toma en Full HD; o bien, al pintar una línea imaginaria de manera horizontal, el equipo entra en modo multitarea y permite trabajar con dos aplicaciones a la vez.



El Mate 10 cuenta con una pantalla LCD de 5.9 pulgadas Full HD que abarca el 82% de la parte frontal en donde también han integrado su lector de huellas. Su procesador de ocho núcleos, propietario de la marca, es el Kirin 970, una unidad de procesamiento neural.



Tiene una batería de 4.000 mAh que afirman brinda hasta un día de uso constante. Ofrecen 4GB de memoria RAM y 64GB de almacenamiento interno que podrás ampliar mediante microSD.



Una novedad importante de la marca es que permite conectar el equipo a un monitor sin necesidad de un docking especial, para trabajar en diversos archivos o jugar.



Los compradores de este modelo gozarán de otras ventajas, por ejemplo, quienes descarguen el juego Legacy of Discord, desde Huawei HiGame, recibirán 2 mil pesos de crédito para mejorar su personaje. Por otra parte tendrán acceso a un servicio VIP y dos años se garantía.



Este equipo estará disponible en México a partir del próximo 16 de diciembre a través de Telcel y AT&T a un precio de 14 mil 999 pesos.



Características

Pantalla: LCD 5.9 pulgadas Full HD

Procesador: Kirin 970 de ocho núcleos

Sistema operativo: Android 8.0

Memoria RAM: 4GB

Almacenamiento interno: 64GB y soporta hasta 256GB

USB Tipo C

Sensores: dactilar, luz ambiental y de proximidad

Cámara principal: 20 megapixeles Monocromo + 12MP RGB con apertura 1.6, estabilizador óptico de imagen y Flash de LED dual.

Cámara frontal: 8MP con apertura 2.0

Batería: 4000 mAh

Disponibilidad: diciembre 16 con Telcel y AT&T

Precio: 14 mil 999 pesos