Nokia confirma los smartphones que recibirán Android p en 2018

(Tomada de la Red)

HMD Global reafirmó hace algunas semanas que todos sus smartphones actualizarán a Android O antes de finalizar el 2017, pero en la compañía chino-finlandesa ya están pensando en la próxima gran actualización de Android que llegaría para 2018, pues confirmaron los equipos que recibirán Android P.Si, tal como lo leen, HMD Global anunció los terminales que actualizarán a Android P, lo cual seguramente agradará a todos debido a que el Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 y Nokia 8 podrán disfrutar de Android P, pero no se comentó nada acerca del futuro Nokia 2 que llegaría en noviembre.No está confirmado si el Nokia 2 recibirá Android P, pero existe una pequeña posibilidad de que este equipo no pudiera ejecutar la más reciente versión de software por las limitaciones de hardware que tiene, aunque quizás no comentaron nada sobre él porque todavía no ha sido presentado, indica Poder PDA No obstante, es una excelente noticia saber que el Nokia 3 con su también limitado hardware podrá recibir Android P, alcanzando sin problema dos actualizaciones mayores a pesar de que es un gama baja, siendo posiblemente el único en su segmento que pueda ver una actualización mayor el próximo año.