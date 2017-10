La actualidad científica de septiembre de 2017

(Tomada de la Red)

Tras 13 años de exploración alrededor de Saturno, la misión Cassini agotó su combustible y nos dejó el pasado 15 de septiembre, hundiéndose en las espesas nubes del planeta anillado, y emitiendo las últimas imágenes hacia la Tierra antes de su triste final.Se trató de un 'suicidio controlado' de la nave, asegurando que no se precipitase sobre las lunas Titán o Encélado, para adentrarse en la espesa atomósfera del planeta.El mes de septiembre dejaba otras noticias tristes para la ciencia, y son las terribles consecuencias de fenómenos de la naturaleza, que han asolado regiones y ocasionado graves pérdidas humanas y materiales.El terremoto ocurrido en México, de magnitud 7,1 afectó a unas 40 construcciones y causó más de dos centenares de muertos y decenas de desaparecidos.Asimismo, el huracán Irma, una tormenta de categoría 5 que atravesó las islas del Caribe en su camino a Florida, ha dejado playas desnudas a lo largo de la costa de las Bahamas. Además, los vientos dejaron a más de 2,6 millones de hogares sin electricidad.Otro imponente fenómeno de la naturaleza también ha ocasionado desperfectos en la Tierra, aunque la fuerza provenga de fuera de ella, indica Muy Interesante El Sol emitió las dos ondas de radiación más poderosas de los últimos 12 años, con efectos que se notaron en nuestro planeta: fueron registrados fallos en las radios de alta frecuencia; además, las señales GPS bajaron su intensidad durante una hora.El cerebro humano entraña cada vez menos secretos para la cienciaA finales de septiembre, no obstante, nos encontamos con noticias positivas y muy prometedoras; en concreto, en el ámbito de la Medicina. Tras 15 años en estado vegetativo, los científicos logran 'despertar' por primera vez a un hombre.¿Cómo se logró tal hazaña? La estimulación del nervio vago ha conseguido que el paciente responda a algunos estímulos de su entorno.Además, la inteligencia artificial no deja de sorprendernos. Los científicos lograron por primera vez conectar un cerebro humano a internet; un sueño para muchos que, hasta el momento, pertenecía únicamente al campo de la ciencia ficción.Y por último; pese a los avances en ciencia y tecnología, la naturaleza, por sí misma, continúa maravillándonos día tras día.En septiembre se dieron a conocer las mejores fotografías de la naturaleza del año. Se trata del Wildlife Photo of the Year, en esta ocasión, con más de 50.000 fotos, provenientes de 92 países de todo el mundo.