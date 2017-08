Científicos revelan un secreto oculto sobre la base interna del sol

(Tomada de la Red)

La región más interna del Sol está oculta a nuestros ojos, y parece que este sigilo ha permitido al núcleo ocultar un secreto masivo. Por primera vez, científicos han podido medir con precisión la rotación del núcleo solar, revelando que no gira a la misma velocidad que la superficie, gira casi cuatro veces más rápido.Mientras que los investigadores habían considerado la posibilidad de que la rotación del núcleo del Sol podría no mantener el ritmo de su cara exterior, hasta ahora no había manera de saberlo con seguridad.Pero los datos más recientes, obtenidos por la ESA y el Observatorio Solar y Heliosférico de la NASA (SOHO), proporcionan la primera evidencia de una especie de onda de gravedad de baja frecuencia (ondas g) reverberando a través del Sol, que resultó ser la clave para capturar la rotación del núcleo."Hemos estado buscando estas elusivas ondas g en nuestro Sol durante más de 40 años, y aunque los intentos anteriores han insinuado detecciones, ninguna fue definitiva", explica el astrónomo Eric Fossat del Observatorio de Côte d'Azur en Francia, indica Muy Interesante Y finalmente, han descubierto cómo extraer inequívocamente su firma. Hasta ahora, los científicos han podido medir ondas de mayor frecuencia, llamadas ondas de presión o ondas primarias (ondas p), que pasan a través de las capas superiores del Sol y son fácilmente detectadas en la superficie solar.Por el contrario, las ondas g oscilan profundamente en el interior solar, y aunque pueden decirnos sobre el comportamiento del núcleo, no tienen una firma clara en la superficie.Utilizando unos 16 años de datos observacionales SOHO, los investigadores fueron capaces de aislar una especie de onda g llamada modo g, analizando cuánto tiempo toma una onda sonora recorrer el Sol y volver a la superficie de nuevo: Un viaje conocido por ser de 4 horas, 7 minutos.Mediante el estudio, descubrieron una serie de modulaciones, las cuales mostraron las ondas g estaban sacudiendo el núcleo del Sol. Los resultados sugieren que el núcleo del Sol gira alrededor de una vez por semana, casi cuatro veces más rápido que la superficie solar y las capas intermedias, que varían: girando en 25 días en el ecuador y 35 días en los polos.En cuanto a cómo se produjo esta discrepancia de rotación, la mejor suposición de los investigadores es que es un retroceso a los mismos comienzos del Sol.La idea es que, de alguna manera, la radiación y el viento solar proyectados desde el Sol son capaces de ralentizar las regiones exteriores de la órbita, pero es un fenómeno superficial que deja al núcleo más interior sin perturbación.