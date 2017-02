Tiburonario de Mazatlán sufre fuga de agua

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El tiburonario de Mazatlán, donde se exhiben trece ejemplares y se conservan cardúmenes de diversos peces, sufrió una fuga de miles de litros de agua, al desprenderse uno de los acrílicos de su base, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio.



Fernando Pucheta Sánchez, presidente municipal del puerto, dijo que los tiburones y peces de diversas especies que se conservan, recibieron un tratamiento de oxigenación y se les cambio a otros estanques para su preservación.



Dio a conocer que se levantan peritajes sobre el accidente, el cual tuvo lugar en un horario donde el Acuario, donde se ubica el tiburonario, está cerrado, por lo que no se presentaron accidentes de ningún tipo, con la fuerza del agua que salió hacia la calle.



El tiburonario que fue inaugurado el pasado 23 de diciembre, a escasos días de concluir el periodo del ex alcalde, Carlos Feltón González, por espacio de ocho años, se mantuvo su construcción, con graves problemas financieros y estructurales.



Según el reporte preliminar el desprendimiento de uno de los acrílicos, considerados como los más grandes de Latinoamérica, en una extensión de casi 80 centímetros liberó miles de litros de agua que inundaron varias calles cercanas al Acuario del puerto.



En una primera etapa en la que se invirtieron veinte millones de pesos, las obras tardaron más de seis meses en ejecutarse y por varios periodos, su avance fue suspendido, por lo que diversas compañías intervinieron en su edificación.



Omar Osuna Osuna, uno de los constructores que tuvo a su cargo la mayor parte de la edificación del tiburonario, en un reporte emitido en el 2012, precisó que se le pidió construir un estanque de concreto, no una pecera oceánica.



La obra que tuvo una inversión final de 80 millones de pesos, en el mes de abril del 2014, en una supervisión de su avance, se reportaron filtraciones por los acrílicos y meses después, su cuarto de máquinas presentaron inundaciones, a causa de lluvias que se presentaron.



Milay Quintero, directora del Acuario, reportó filtraciones de agua en el tiburonario hace varios días, por lo que pidió una revisión técnica en la edificación.