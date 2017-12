Cómo y por qué debes utilizar WhatsApp en tu negocio

(Tomada de la Red)

Todos sabemos que es WhatsApp y de seguro lo usamos todos los días, pero, ¿ya es parte de tu negocio? Si eres emprendedor o freelancer, seguro te ayudaría mucho tener un sistema de comunicación efectivo tanto de servicio al cliente como interno.De seguro que si tú utilizas WhatsApp también lo hacen tus clientes, por lo que es una buena forma de conectarte con ellos, pero al mismo tiempo de llegar a nuevos clientes potenciales.No se trata de centrar toda tu campaña de mercadeo o tu plan de negocios alrededor de esta aplicación, sino de encontrar una forma de aprovecharla y que realmente beneficie a tu negocio y a tus clientes, indica Informe21 Recuerda que toda trancision en una empresa debe ser gradual y con un plan detrás, de lo contrario puede traer consecuencias negativas en los procesos internos y en los distintos departamentos.¿Cómo utilizar WhatsApp en un negocio?Tanto la comunicación interna de la empresa, como la comunicación externa con el cliente, y el mercadeo, se ven beneficiados del uso de WhatsApp.Hoy en día, nos movemos hacia la comunicación digital por completo, pues son pocos los que tienen el tiempo de llamar por teléfono y esperar a un individuo que le preste un servicio, por lo que WhatsApp puede ser una buena alternativa, donde tus clientes puedan hablar con alguien y solucionar sus dudas o problemas rápidamente.Es cierto también que tus empleados pueden beneficiarse de grupos de chat ejecutivos donde se releven tareas o envíen documentos generales. Es una forma informal pero rápida de hablar con todos en tu empresa.Si estas dudando como puede ayudarte WhatsApp, ten en cuenta que no necesariamente significa que tus empleados estén pegados al móvil, pues ahora existe la aplicación web para computador que les permite ver los chats mientras trabajan.Por otro lado, esta aplicación se puede utilizar de varias formas para hacer campañas de marketing, pues da la capacidad a las empresas de llegar a clientes existentes y a aquellos clientes potenciales que ya utilizan WhatsApp y que tal vez no conozcan tu empresa o producto.¿Por qué debe utilizar WhatsApp una empresa?Además de estas formas de utilizar la aplicación de mensajería, existen razones específicas por las que las empresas empiezan a moverse hacía la inclusión de WhatsApp en su plan de negocios.Por un lado, la aplicación te permite enviar todo tipo de cosas, desde imágenes, hasta videos y documentos. También puedes crear grupos especializados de hasta 50 personas en los que puedes promover alguna campaña o crear eventos.Si estás trabajando en una campaña grande o un mensaje largo, puedes enviarlo simultáneamente a todos los contactos sin necesidad de repetirlo. Y además, es fácil de manejar y ahora se puede hacer desde la computadora o con un móvil de la empresa—por lo general del departamento de mercadeo o servicio al cliente.Otros beneficios de utilizar WhatsApp son las cosas variadas que te permiten crecer tu estrategia de negocios y de marketing.En esta aplicación puedes invitar a las personas a eventos y confirmar su asistencia. Muchas empresas de servicios médicos o de belleza ya están utilizando esta aplicación para confirmar citas y agendar nuevos clientes, lo cual te ahorra la necesidad de una persona en el teléfono y en un escritorio y le facilita mucho el proceso a tus clientes.Por último, la forma más efectiva de utilizar WhatsApp para las empresas es el hecho de dar un camino de comunicación directa con la empresa.Usualmente, el servicio al cliente suele ser la primera crítica de las personas hacia un servicio o una empresa, pero si usas esta aplicación, puedes tener a alguien disponible en todo momento y que pueda recibir imágenes o documentos—como recibos o fotos de productos averiados—y así resolver todo tipo de problemas mucho más efectivamente.Recuerda que WhatsApp es una aplicación de mensajería antes que nada, así que organiza tu estrategia de acuerdo a esto para no ahuyentar a tus clientes.Si sabes implementarlo bien, esta aplicación se puede convertir en otra forma de promocionar tu negocio sin gastar dinero. No esperes más, ya todos están esperando tu próximo WhatsApp.