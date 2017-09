Ahora puedes ver a quien le gustas en Tinder

(Tomada de la Red)

Tinder, la app para encontrar citas, permitirá que todos los usuarios accedan al mayor secreto: saber a quiénes les has gustado.Tinder Gold, así es el nombre del nuevo plan dentro de la aplicación, tendrá un precio de $us 5 al mes en EEUU, monto que irá variando de país en país.El servicio, que estaba a prueba desde junio en diversos países, como Argentina y México ya es oficial y solo funcionará por el momento en iOS.Tinder Gold incluye Passport, Rewind, Me gusta ilimitados y cinco Super-Likes.Tinder trabaja mediante coincidencias.Es decir, dos usuarios que manifestaron que se gustan pueden ponerse en contacto.Si uno de los dos no lo hace, la app no permite enviarse mensajes.Tinder Gold ahorra el paso de deslizar los perfiles a la derecha para dar Me gusta.Al ingresar a la app, los usuarios de este servicio premium verán quiénes manifestaron interés, acercando entonces las funciones de la aplicación a las de una agencia de citas tradicional.