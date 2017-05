Facebook recopila datos sobre adolescentes vulnerables

(Tomada de la Red)

Facebook ha recopilado datos de adolescentes australianos y neozelandeses potencialmente vulnerables para los anunciantes, según han revelado un estudio interno de esa compañía obtenido por el periódico 'The Australian'.Un documento confidencial de 23 páginas, fechado este año y elaborado por dos ejecutivos australianos de Facebook, detalla cómo esa red social vigila los mensajes de los muros, los comentarios y las interacciones para averiguar cuándo los jóvenes se sienten "derrotados", "abrumados", "estresados", "ansiosos", "estúpidos", "inútiles" o "un fracaso".El análisis también incluye información sobre en qué momentos de la semana es probable que los usuarios se sientan emocionados, reflexivos o experimenten otras emociones relacionadas con la "superación de los temores".Los anunciantes podrían utilizar estos datos, obtenidos a través de un sistema llamado 'el análisis de sentimiento', para dirigirse a usuarios a partir de los 14 años en los momentos en que se encuentran potencialmente más vulnerables.Facebook ofrece disculpasDespués de que ese diario se haya puesto en contacto con Facebook, la firma ha emitido una disculpa, ha abierto una investigación interna sobre el asunto y ha admitido que no es correcto dirigirse a los menores de esa manera.En su texto, la multinacional ha asegurado que los datos en los que se basa esta investigación "se recogieron y presentaron" de manera acorde "con la privacidad y las protecciones legales aplicables", si bien "el proceso interno" de la empresa establece "un estándar superior a lo requerido por la ley" y esta investigación "no parece haber seguido" esa manera de actuar.Al mismo tiempo, Facebook se ha negado a revelar si realiza esa práctica en otros lugares del mundo.