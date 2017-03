México, en octavo sitio de exportación tecnológica en 2015

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En 2015, México ocupó el octavo lugar entre las 10 mayores economías exportadoras de bienes de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), indicó un análisis de The Competitive Intelligence Unit (CIU).



La consultora explicó que México exportó 61 mil 605 millones de dólares en bienes TIC´s durante 2015, quedando por encima de Malasia con 60 mil 163 millones de dólares y de Japón que registró 53 mil 236 millones de dólares.



China fue la economía con mayores exportaciones en este segmento al sumar 607 mil 559 millones de dólares.



Aunque México representó 3.2% del total de exportaciones tecnológicas en 2015, The CIU mencionó que este rubro cayó el mismo 3.2% respecto al año 2014.



“Es posible reconocer el importante lugar que ocupa México en cuanto a exportaciones TIC. Sin embargo, el valor de estas podría incrementar sustancialmente si además de participar en la manufactura y maquila de dichos bienes, se impulsaran acciones para estimular los eslabones de la cadena productiva directamente relacionados con el diseño e innovación”, indicó la consultora.



Por otra parte, destacó que 85.2% de las exportaciones TIC de México van hacia Estados Unidos.



“Buscar una mayor diversificación en cuanto a socios comerciales, ayudaría al sector productor de bienes TIC a depender en menor medida de los ciclos políticos y económicos del vecino del norte”, aseguró The CIU.