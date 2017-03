Falla en servicio en nube de Amazon causa interrupciones

NUEVA YORK, EU.(AP)

El servicio de computación en nube de Amazon, Amazon Web Services, experimenta fallas en la región del este de Estados Unidos, lo que causa en servicio en nube de Amazon interrupciones



Amazon es el proveedor más grande de servicios de computación en nube en Estados Unidos. Alrededor del mediodía en la costa este, una de sus regiones de su servicio "S3" con sede en Virginia, comenzó a experimentar lo que Amazon, en su sitio de servicio, calificó de "índices de error incrementados".



En un comunicado, Amazon dijo que a las 4 de la tarde hora del este, todavía experimentaba "elevados índices de error" que "impactaban varios servicios AWS".



"Trabajamos duro para reparar S3, creemos que entendemos el origen y trabajamos en implementar lo que creemos que remediará la causa", dijo la compañía.



PORQUÉ IMPORTA EL S3



El Simple Storage Service, o S3, de Amazon, almacena archivos y datos para compañías en servidores remotos. Se utiliza para todo: desde la construcción de un sitio web y apps, hasta el almacenamiento de imágenes, datos y transacciones de clientes.



"Cualquier cosa que se te ocurra almacenar en la forma más económica posible", es como Rich Mogull, director general de la empresa de seguridad de datos Securosis, lo describe.



Ya que Amazon no ha explicado exactamente lo que sucede, es complicado saber la seriedad de las fallas. "Sabemos que es grave", dijo Mogull.



"Simplemente no sabemos qué tanto". El problema afectó las operaciones "de interfaz" lo que significa los sitios web y apps que ven los usuarios y el procesamiento subyacente de datos, que se lleva a cabo fuera de vista.



Algunos servicios en línea más pequeños, como Trello, Scribd e IFTTT, durante un rato parecieron haberse caído, aunque ya todos se han restaurado.



En contraste, el servicio de mensajes corporativos Slack, se mantuvo funcionando aunque reportó "servicio degradado" en algunas de sus herramientas.



Usuarios reportaron que, en particular, parecía congelarse al compartir archivos. Las propias fotos de Associated Press, distribución noticias por internet y otros servicios en línea también resultaron afectados.



APAGÓN TÉCNICO



Importantes fallas en la computación en nube suceden de forma periódica.



En 2015, el servicio DynamoDB de Amazon, una base de datos en nube, tuvo problemas que afectaron a compañías como Netflix y Medium.



Pero, usualmente, los proveedores tienen métodos alternativos para que las cosas funcionen rápido otra vez.



"Lo que me sorprende mucho es que no hubiera un plan B - suele haber algún tipo de plan de respaldo para mover los datos y está disponible en cuestión de minutos", dijo Patrick Moorhead, analista en Moor Insights & Strategy.