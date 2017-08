Entrenará SWAT de Arizona a grupo especial de la PESP

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para profesionalizar con mayor solidez con conocimientos de carácter práctico, agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) serán entrenados y acreditados por personal SWAT (Special Weapons And Tactis) de Arizona, informó el secretario de Seguridad Pública en Sonora.



Adolfo García Morales detalló que serán 25 elementos los que recibirán la capacitación, en un período de tres días, con el fin de conformar un Grupo Especial de Intervención Policial.



"Hay un especial interés en otorgar la seguridad para los ciudadanos sonorenses, no es una tarea fácil, no es una tarea que pueda lograrse de un día para otro, representa un esfuerzo de un plan integral para lograr los mejores niveles de seguridad", dijo.



El responsable de la seguridad en el Estado destacó que el entrenamiento es resultado de la buena relación entre los representantes gubernamentales de los dos estados fronterizos, quienes buscan mejorarla función policial en la Megarregión Sonora-Arizona.



Se detalló que la capacitación incluirá el rescate de rehenes, antidisturbios, perímetros de seguridad, despliegue de tácticas y proporcionamiento de fuego superior en asaltos de grupos delincuenciales organizados, cateos, entre otros.



Los equipos SWAT son unidades de élite cuyos miembros están entrenados para llevar a cabo operaciones de alto riesgo.



En el evento inaugural estuvo presente David Romero, detective y líder SWAT del Departamento de Seguridad Pública de Arizona; Yamilett Martínez Briseño, directora de la Oficina de Enlace y Colaboración Internacional de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal; y Darío Figueroa, delegado de la PGR en Sonora.



NECESARIA SEGURIDAD EN BANCOS



Es necesario que los propios bancos tengan vigilancia en sus instalaciones, ya que lo que más preocupa es la seguridad de las personas que acuden a ellos y sufren las consecuencias, informó el secretario de Seguridad Pública en Sonora.



Adolfo García Morales comentó que ya ha habido acercamientos con representantes de la seguridad bancaria, de algunos bancos regionales y con la Cámara de Comercio, para plantearles la posibilidad de la creación de una Policía Comercial y Bancaria, pero la espera es larga.



"Nosotros ya les hicimos ver que en virtud de que son establecimientos privados, no podemos tener seguridad dentro de las instituciones y que por eso estamos proponiendo crear la figura de Policía Comercial, Bancaria y de Servicios", dijo.