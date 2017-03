Barrio Café: Cada receta, una historia

PHOENIX, Arizona(GH)

La chef Silvana Salcido Esparza ha hecho su misión cambiar la percepción errónea de lo que es la comida mexicana, recuperando con ello grandes tradiciones culinarias.



Desde que abrió sus puertas en 2002, el restaurante Barrio Café, de la chef mexicoamericana Silvana Salcido Esparza, pone en alto la tradición culinaria mexicana a través de platillos verdaderamente tradicionales.



"Mi cocina no es mía, viene de las señoras que felizmente me compartieron sus recetas e historias, como doña Rosario, en Oaxaca, con su famoso adobado o doña Juanita, que me enseñó a hacer tortillas de nixtamal azul en Cholula", declaró la aclamada chef en exclusiva para EL IMPARCIAL.



Salcido desciende de una larga tradición en el arte de hornear, que data desde tiempos medievales, teniendo como uno de sus ancestros al chef real de pastelería de Alfonso el Sabio, rey de España y a Juana de Cobos, panadera de la Chihuahua de la Colonia.



Creación del barrio



Durante 2000 y 2001, Silvana recorrió en camión todo México con la misión de visitar, comer y vivir en cada Estado; conocedora ya de la comida del Norte, la atracción principal para la chef estaba en el cocina del Sur de la República Mexicana.



"En el Sur, la comida tiene plantas como base principal, y es elaborada; cuando abrí Barrio Café, me enfoqué en las especialidades de las que me enamoré: chiles en nogada de Puebla, cochinita pibil de Yucatán, mole negro de Oaxaca...", relató.



Curiosamente, el platillo más popular en Barrio Café es el "table-side guacamole", el cual hacen a la orden en la mesa del comensal, mientras esperan: la diferencia estriba en cortar en cubos el aguacate para triturarlo y bañarlo en semillas de granada.



"Los ingredientes que uso en mis platillos son 100% mexicanos", reveló: "si no es de México, no sirve; incluso me aseguro de que las tortillas que usamos sean hechas con maíz mexicano, que además esté nixtamalizado".



Orgullo y tradición



Las especialidades de la casa remiten con singular maestría al recorrido culinario de Silvana, en donde no falta el pollo en mole, la chuleta de puerco en chile colorado, enchiladas suizas, pasando por un buen pescado estilo Veracruz.

"Creo que hay política en la comida, lo quieras o no: de dónde viene la comida, cómo fue recogida, qué comió la vaca, todas esas preguntas me las tomo muy en serio cuando busco y preparo un menú; es vital para la integridad de un chef", expresó Silvana.

Tal cuidado en su mesa sin duda ha sido uno de los motivos que le han merecido ser nominada a su quinto James Beard Award, prestigiosa lista a la cual pertenecer constituye un honor y otro de los grandes logros de la chef mexicoamericana.





MICROFORMATOS

Conócelo

Dirección: 2814 North 16th Street en Phoenix, Arizona

Teléfono: (602) 636-0240

Web: www.barriocafe.com





Especialidades

Cochinita Pibil: puerco marinado en achiote y naranja agria, envuelto en hojas de plátano y asado a fuego lento durante la noche, acompañado de cebolla morada picada y salsa pico de gallo estilo Yucatán

Chiles en Nogada: chile poblano rostizado con relleno de pollo, manzana, pera, durazno seco y nuez pecana, bañado en una delicada salsa cremosa de almendra y decorada con cilantro, queso fresco y semillas de granada

Filete Migñon de mi Tita: decorado con una mezcla de cangrejo y queso de cabra, longaniza, tartaleta de chipotle y reducción de vino tinto



La gama

Barrio Café

Barrio Café Airport

Barrio Urbano

Barrio Café Gran Reserva