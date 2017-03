Buscan fortalecer relación entre Arizona y el Norte

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Para fortalecer la relación entre Arizona y los estados del Norte del País, tanto en cuestión económica como turística, se inauguró en Hermosillo una nueva oficina de Desarrollo Económico de la Ciudad de Phoenix en el Norte de México.



Aunque en la capital del Estado ya existía una oficina de comercio e inversión, que inició operaciones en agosto del 2016, Phoenix, Arizona, decidió expandirse y crear nuevas oportunidades para los sectores públicos y privados.



El alcalde de Phoenix, Greg Stanton, afirmó que la creación de un nuevo espacio es para trabajar en dos direcciones: La inversión directa de Sonora hacia Phoenix y dar a conocer que Sonora tiene gran potencial empresarial.



"Desarrollo Económico está para trabajar de forma bilateral, no sólo en la venta de productos de Arizona hacia México, sino también dar a conocer que hay potencial para hacer negocios, principalmente en el rubro tecnológico y económico", destacó.



CIUDAD HERMANA



En cuanto a Hermosillo, puntualizó que desde hace 40 años Phoenix es ciudad hermana, y que en ese tiempo, los intercambios culturales, artísticos y de estudiantes han permitido avanzar de nivel.



"Phoenix tiene una excelente relación con Hermosillo, por ello estamos haciendo nuestra parte para acrecentar la relación con México", reiteró, "ya tenemos una oficina en la Ciudad de México y hoy tomamos el siguiente paso, que es fortalecer el Norte del País".



Comentó que en ocasiones la política no es congruente con los negocios, en referencia al discurso en contra del País, por parte del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump.



"Arizona a veces toma medidas equívocas, como es el caso de la Ley divisiva que no aportó crecimiento. Queremos cambiar eso, ya que la relación entre ambos países sí se ha visto afectada, lo que hace más difícil hacer un buen trabajo", enfatizó Stanton.



México es el socio número uno de Arizona, sin embargo, indicó, el Estado vecino busca competir con California y Texas, los cuales tienen mucho crecimiento y una buena relación con este País.



"Phoenix es una de las ciudades con mayor crecimiento en población latina e hispana, y eso es una señal de la diversidad que hay y de cómo se está liderando en Estados Unidos para un mejor crecimiento", agregó.



En el corte de listón, Stanton estuvo acompañado de Antonio Proto y Ana María Araque, fundadores de la Oficina de Comercio e Inversión; Michael Nowakowski, consejero de la ciudad de Phoenix; Karen Ogle, cónsul general de Estados Unidos y Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, alcalde de Hermosillo.