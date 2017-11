Reconocimientos: Casino Del Sol Con espíritu de dar

Con su Programa Tribal Cultural para Empleados, la Tribu Pascua Yaqui y su empresa, Casino Del Sol se llevaron un merecido primer lugar en la ceremonia de los Tribal Spirit of Giving Awards, durante la edición número 19 de Annual Indian Gaming National Marketing Conference.Tales premios reconocen a las organizaciones tribales y su historia de generosidad y apoyo especiales a sus comunidades nativas y no nativas, destacando los actos filantrópicos de los casinos y gobiernos tribales en nombre de sus comunidades, empleados y clientes."Este reconocimiento refleja el compromiso con la comunidad y la cultura que es tan importante para Casino Del Sol y la Tribu Pascua Yaqui", afirmó Kimberly Van Amburg: "el ser reconocidos por algo que valoramos tan profundamente en nuestros corazones es fuente de gran orgullo para nuestra organización, y es la razón por la que nos llamamos a nosotros mismos 'El Sol de Tucson".La CEO del casino relató que desde la fundación de su empresa hace más de 22 años, la tribu implementó un Programa Cultural Tribal para Empleados en el que durante la Semana de Pascua, durante cuatro días, todas las operaciones tribales y del casino se cierran.Esto permite a los más de 1 mil 500 empleados participar en las ceremonias de Cuaresma y Pascua de la tribu; durante este tiempo de asueto, todos los empleados continúan recibiendo su sueldo, permitiéndoles disfrutar el tiempo con la familia y amigos sin preocupaciones financieras.Además de Pascua, también se les ofrecen días libres para honrar otras fechas y acontecimientos importantes, como la pérdida de un ser querido, superando por mucho los beneficios brindados en otras compañías."El dar a los empleados estos días libres pagados para sus ceremonias culturales les permite pasar tiempo con su familia y amigos celebrando su cultura, sin preocuparse por los ingresos que puedan estar perdiendo al no trabajar; es importante que no sientan que deben escoger entre sus responsabilidades laborales y las culturales."Nuestro staff aprecia intensamente este programa", aseguró: "cuando todos los empleados pueden tomarse días libres para celebrar ceremonias culturales, eso creo un sentido de comunidad. Nuestros empleados saben que Casino Del Sol se preocupa por ellos".Comentó que a través de sus diferentes empresas, el pueblo Yaqui, la Tribu Pascua Yaqui y Casino Del Sol están comprometidos con ser un socio de la comunidad del Sur de Arizona.El casino organiza un torneo de golf de caridad anual, y este año recaudaron 70 mil dólares para distintas organizaciones no lucrativas locales; además, los empleados se unen para hacer una colecta anual de pañales en Diaper Drive, destinados a apoyar a aquéllos en situación vulnerable.Más información: www.casinodelsol.com