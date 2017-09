Busca detonar la investigación en la Universidad de Arizona

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con más investigación, el diseño de programas de estudio y con las nuevas oportunidades de aprendizaje, la Universidad de Arizona (UA) se prepara para desarrollar destrezas en sus estudiantes para que sean más competitivos en un mundo cambiante.



“El mundo está cambiando muy rápido, tenemos que preparar a nuestros estudiantes para ser flexibles, para que puedan aprender ciencias de la física, biología y digitales, y cómo estos tres dominios integrados y combinados a la vez trabajen juntos”, destacó el rector de la Universidad de Arizona, Robert C. Robbins.



El doctor Robbins es cirujano cardiólogo reconocido a nivel internacional y se convirtió el primero de junio pasado en rector de la Universidad de Arizona, la máxima autoridad en la institución.



Antes de estar al frente de la UA fue presidente y CEO del Texas Medical Center en Houston de 2012 a 2017 y le reconocen sus iniciativas enfocadas en innovación, estudios genómicos, medicina regenerativa, políticas de salud e investigación clínica.



Durante la entrevista realizada en sus oficinas en el edificio principal de la UA en Tucson, el doctor Roberto C. Robbins habló para EL IMPARCIAL sobre los proyectos de la institución, los cambios en la educación universitaria, el desarrollo en la región de Sonora y Arizona.



Aquí la entrevista:



¿Cuál es su principal meta como el rector de la Universidad de Arizona?

Inicialmente me voy enfocar en reunir a todas las partes interesadas en la universidad, juntos, para participar en un proceso de 15 meses para mostrar un proyecto y darle forma al mapa de ruta en dirección de los próximos 5, 10 y 15 años.



¿Qué clase de liderazgo quiere tener?, usted ha comentado que no quiere pasar mucho tiempo detrás del escritorio.

Mi esperanza es estar aquí por mucho tiempo, pero por el tiempo que permitan continuar en este trabajo, el cual es el mayor honor en mi vida el que me permitan dirigir esta gran universidad.



Mi propósito es que la universidad mejore en los rankings porque somos medidos por entidades externas para ver qué tan bien lo estamos haciendo; que haya estudiantes mejor preparados para este mundo que está cambiando tan rápidamente.



Antes de ser rector de la UA fue director general del Texas Medical Center, ¿cómo aplicará esa experiencia a esta nueva posición?

Creo que esa posición fue una en la que crecí y aprendí mucho, de traer de 59 diferentes instituciones, con diferentes culturas, diferentes misiones juntas, para reunificar cosas.

También siento orgullo por esa



posición que tuve, trabajé con legisladores estatales, por supuesto Texas es un gran lugar, estoy orgulloso del trabajo que hice con los gobiernos de la ciudad, del condado, del Estado,

de la Federación por ayudar a liderar esta institución, que llevamos al Texas Medical Center a conseguir sus propósitos.



Y veo directamente aplicable eso para hacer lo que se necesita aquí, necesitamos trabajar juntos todos los involucrados, estudiantes, facultades, nuestro personal, todos, líderes de negocios de la localidad, autoridades electas, alumnos, amigos, donadores y gente que apoya a la universidad, socios regionales e internacionales.



¿Qué investigaciones de gran impacto está haciendo la UA

y en qué áreas?

Porque somos una universidad de concesión de tierra (Land Grant), nosotros cubrimos un amplio rango no sólo educación y servicios sino investigación; estamos en el nivel más alto de desarrollo en agricultura y ciencias de la vida (organismos vivos), liderando un lugar en el descubrimiento del espacio, en el área de ciencias ópticas liderando un lugar en el país y diría que en el mundo; entonces tenemos varias áreas de excelencia que han tenido un impacto por los descubrimientos que estamos haciendo.



También en ciencias físicas estamos fuertes, en la ciencias biológicas, en la escuela de negocios, la escuela de derecho, estamos liderando en innovaciones en todo tipo de programas de emprendedores, todas juntas creo que somos una gran y extensa universidad, pero también sin perder el enfoque del estudiante.

Estoy muy orgulloso de eso, que seamos una universidad que lidera en la investigación y también un gran centro de investigación estudiantil, creo que es muy raro eso en las universidades de investigación.



Esta universidad tiene profesores que han ganado Premios Nobel y de reconocimiento mundial, Noam Chomsky (lingüista y politólogo) será maestro de la UA en 2018 ¿qué hacen para reforzar su planta de maestros?



Constantemente estamos buscando cómo atraer y retener a investigadores y profesores sobresalientes, al igual que estudiantes y personal; la UA atraerá, yo creo, a los mejores y más brillantes estudiantes.



Cuando tú tienes la mejor y más brillante facultad y están respaldadas por un personal comprometido y dedicado, todo se ajusta, constantemente estamos buscando reclutar y mantener lo mejor en todos los campos.



Hay una tendencia de carreras en línea con planes de estudio flexibles, ¿qué cambios está habiendo en la educación universitaria?

Va a haber más y más oportunidades flexibles para aprender, pueden ser educación en línea, teleconferencias, todas éstas van a ser importantes si buscamos servir a este cambiante y flexible grupo de personas que están aprendiendo, por lo que tenemos que estar fuertes no sólo en clases cara a cara, sino para aquellas personas que tratan de balancear diferentes prioridades en su vida y que no pueden venir y estar tiempo completo en el campus.



Con cambios sociales y tecnológicos se dice que algunas carreras tenderán a desaparecer, ¿de qué forma la Universidad de Arizona visualiza las carreras del futuro, cuáles serán las carreras para estudiar y cuáles tenderán a desaparecer?



Es realmente un buen punto, se ha dicho que los estudiantes graduados de universidad tendrán 15 ó 20 carreras diferentes a lo largo de su vida laboral, arriba del 70% de los trabajos serán para niños que están en kínder ahora o que todavía no han llegado ahí, incluso los que no han descubierto un desarrollo.



El mundo está cambiando muy rápido, tenemos que preparar a nuestros estudiantes para ser flexibles, para que puedan aprender ciencias de la física, biología y digitales, y cómo estos tres dominios integrados y combinados a la vez trabajen juntos, también para entender mejor cómo estos cambios tan rápidos y carreras van a afectar a la sociedad.



Se estima que para el 2050, el mundo, el impacto global, será una pérdida de un billón (mil millones) de empleos, ver cómo vamos a lidiar con eso, es una pregunta interesante e importante, pero para estar en el mercado debemos desarrollar un programa escolar y proveer oportunidades de aprendizaje, desarrollar destrezas para nuestros estudiantes, que sean competitivos, para que salgan y tengan los mejores trabajos con el más alto impacto en la sociedad.



¿La Universidad de Arizona les dará alguna clase de apoyo a los “Dreamers”?

Sí, absolutamente, hemos hecho múltiples declaraciones y continuaremos dando el más fuerte apoyo para el DACA y los “Dreamers”, proveyendo los recursos para que tengan éxito en la educación que persiguen.



Creo que otras universidades en el Estado están comprometidas a hacer lo mismo, en cuanto las cosas involucradas, estoy confiado en que nosotros, la UA y nuestras instituciones hermanas a lo largo del Estado están comprometidas en proveer a los estudiantes la oportunidad de lograr sus metas de tener una educación en nuestras universidades y ser miembros productivos de la sociedad una vez que ellos salgan de la universidad.



¿Tiene información de cuántos estudiantes “Dreamers” hay en esta universidad?

Creo que el último número que oí recientemente fue de 46, alrededor de 50, la mayoría de México.



Para la UA, la situación de los “Dreamers” se considera ¿un tema de migración, un problema político o ambos?

Creo que ciertas oportunidades para terminar la legislación que proveería a los estudiantes del DACA, los Dreamers de una protección para poder conseguir su educación.



Creo que es una combinación de ambos (migración y político) y espero ver la legislación de nuestro Congreso; es político, el presidente Obama firmó una orden ejecutiva y recientemente el presidente Trump le dio reversa, pero dio seis meses al Congreso para tener una solución para una ley que se aprobara y que le daría protección a los Dreamers y si no es exitosa, que no se aprobara en el Congreso, creo que Trump revisaría extender la orden ejecutiva, si la ley no se aprueba.



Entonces todos vamos a estar esperando y observando de cerca en los siguientes meses para ver qué sucede, pero nosotros estamos comprometidos a apoyar a nuestros alumnos en la UA.



El presidente Trump está promoviendo construir un muro en la frontera, ¿qué piensa de ese proyecto?

Él dijo que iba a construir un muro, creo que la realidad es que habrá segmentos de un muro a lo largo de la frontera con México, pero la realidad no creo en una barrera completa entre los dos países, lo que más bien sería es que hubiera puntos de revisión, vigilancia, en cosas que se enfocaran en los atajos que se usan para la inmigración ilegal; pero la idea de construir algo físico como la Gran Muralla china probablemente sea algo irreal, va a costar mucho dinero, tomaría mucho tiempo y francamente es una pérdida de dinero.



Creo que mejor se debería enfocar a otros temas como mejorar las relaciones entre los dos países, pero sé que hay cierto segmento de la población que está enfocada en un muro físico a lo largo del mundo entero y la gente se aboca a eso, pero no creo que sea la mayoría de las personas en nuestro país.



¿Cuáles son los principales proyectos en que está trabajando la UA y la Universidad de Sonora y por qué es importante esta colaboración?.

Creo que son muchas las cosas que estamos trabajando juntos, el intercambio de ideas entre las dos universidades, como intercambios estudiantiles que han sido muy productivos y populares, pero también programas como “ciudades Inteligentes”, temas del clima, agua, lo relacionado a compartir conocimientos no sólo educativos sino de investigación, áreas particulares enfocadas en el agua, uso de tierra y energía.



¿Cómo la UA participa en la mega región entre Sonora y Arizona?

Ciertamente el gobernador (Doug) Ducey está enfocado en el desarrollo económico en su administración y la UA es una de las más grandes investigadoras en el desarrollo económico no sólo en el Sur de Arizona sino a través de la frontera en Sonora.

Creo que la UA es muy importante en este diálogo de creación de empleos y el desarrollo económico de la región entera.