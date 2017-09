Impulsa Universidad de Arizona proyectos de impacto en Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En los temas del clima, agua, energía y uso de la tierra, la Universidad de Arizona impulsa proyectos de investigación en conjunto con la Universidad de Sonora que tienen impacto en el desarrollo de ambos estados.



"Hay programas como ‘ciudades inteligentes’, temas del clima, agua, lo relacionado a compartir conocimientos no sólo educativos sino de investigación, áreas particulares enfocadas en el agua, uso de tierra y energía", señaló Robert C. Robbins, presidente de la Universidad de Arizona sobre la colaboración que tienen ambas instituciones.



Robert C. Robbins, quien desde el primero de junio pasado se convirtió en el presidente número 22 de la Universidad de Arizona, explicó que la UA y la Unison trabajan juntos en los intercambios estudiantiles, así como de ideas y proyectos que son muy productivos para la región.



Para la Universidad de Arizona, México es una prioridad y lo considera un socio importante por lo que ya ha tenido reuniones con secretarios del Gobierno de México y líderes de diferentes sectores.



"Nosotros obviamente nos enfocaremos en la región del Pacífico y Sudamérica, pero ciertamente nuestro mayor socio es México, eso es seguro", dijo.