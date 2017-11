Actividades de temporad: Diversión interminable

PHOENIX, Arizona(GH)

En el área central y al Sur del estado, las temperaturas en invierno oscilan entre los 18 y 21 grados centígrados, por lo que muchas ciudades se convierten en lugares privilegiados para divertirse bajo el Sol; con este invierno cálido se puede disfrutar de albercas, 'lazy rivers' y otras amenidades en los hoteles de lujo.Su clima también es ideal para pasar el tiempo en los lagos y ríos de Arizona como Lake Powell, Lake Havasu o Tempe Town Lake y practicar deportes acuáticos; también se pueden alquilar o traer veleros y otras embarcaciones.Visite zoológicos, acuarios, jardines botánicos y museos, o practique senderismo en sitios como Camelback Mountain, en Phoenix; Sabino Canyon, en Tucson; Tumb Butte, en Prescott o Usery Mountain Regional Park, en Mesa; si lo prefiere, puede dar un paseo en globo aerostático o realizar una excursión en helicóptero en cualquier región del estado.Para los amantes del golf, Arizona cuenta con más de 300 campos; no se pierda la oportunidad de jugar en donde lo hacen los profesionales: TPC Scottsdale, sede del Waste Management Phoenix Open y Omni Tucson National Resort, que acoge el PGA Champions Tour en marzo.En la región Norte-central aproveche el clima cálido para realizar una cabalgata, un tour en jeep o un recorrido en bicicleta; para los menos aventureros, hay un sinfín de tiendas y boutiques para realizar compras de temporada, relajarse en alguno de los spas o recorrer los viñedos y salas de degustación ubicados en ciudades como Jerome, Cottonwood y Sedona.Al Norte del estado se puede patinar en hielo, disfrutar de la nieve y practicar otros deportes de invierno como snowboard y esquí; áreas de juego con nieve se suman a días de diversión en Sunrise Park Resort, en Greer, así como Arizona Snowbowl y Arizona Nordic Village en Flagstaff.También son populares la pesca en hielo y los paseos en trineos tirados por caballos; a una hora de Tucson, Mount Lemmon Ski Valley destaca por ser el centro de esquí con la ubicación más austral en Estados Unidos.Se puede convivir con Santa Claus en la divertida experiencia nocturna del Grand Canyon Railway: "Polar Express", que ofrece un viaje en tren con temática navideña desde Williams hacia el "Polo Norte".Verde Canyon Railroad ofrece también un recorrido por las vías durante cuatro horas, junto con Santa y la Señora Claus; en Flagstaff, con el evento "The North Pole Experience", los elfos guían el viaje hasta llegar al taller de Santa.Por supuesto, no podemos olvidarnos del Parque Nacional del Gran Cañón, donde se puede disfrutar de las vistas nevadas en el borde Sur desde Mather Point hasta Canyon View; otros sitios con vistas nevadas espectaculares se encuentran en la Nación Navajo: Canyon de Chelly, Monument Valley y Antelope Canyon.Más información: www.visitaarizona.com.mx