El senador republicano por Arizona, Flake, se retira tras enredos con Trump

PHOENIX, Arizona(AP)

El senador Jeff Flake, un republicano de Arizona, anunció el martes que no se presentaría a la reelección en 2018, condenando en un discurso dirigido al presidente Donald Trump la "flagrante falta de respeto a la verdad y la decencia" que está socavando la democracia estadounidense.



En un discurso en el Senado, Flake dijo: "Hay momentos en que debemos arriesgar nuestras carreras. Ahora es un momento".



Flake, que ha criticado el camino que tomó el Partido Republicano bajo Trump, dijo que el impulso de amenazar y chivo expiatorio "amenaza con convertir a Estados Unidos y al Partido Republicano en un" pueblo temeroso y retrógrado "y un" partido temeroso y retrógrado".



Flake no mencionó a Trump por su nombre, pero claramente estaba dirigiendo sus comentarios sobre el presidente y su administración.



Flake es un conservador que favorece el gobierno limitado y los mercados libres.



"Una carrera política no significa mucho si somos cómplices en socavar estos valores", dijo.



Después de enfrentar a Trump en un estado que ganó el presidente, Flake está tocando fondo en las encuestas.