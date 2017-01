Punto de encuentro

TUCSON, Arizona(GH)

La Cámara de Comercio Hispana de Ambos Nogales (Anhcc) y el International Welcome Center representan un logro de la Cámara de Comercio Hispana de Tucson (Thcc), encaminado al fortalecimiento de las relaciones en la mega región Arizona-Sonora.“El establecimiento de una oficina y del International Welcome Center es importante para mantener relaciones cercanas entre Arizona y Sonora, y promover el turismo y el comercio en nuestra región fronteriza. El centro es el primero en su tipo en la frontera entre México y Estados Unidos”, explicó en exclusiva Lea Márquez Peterson.La presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Tucson señaló que al ser ambas ciudades de Nogales puntos importantes para México y Estados Unidos, el centro se trata de un sitio estratégico para obtener información para emprender negocios al otro lado de la frontera o, simplemente, recibir orientación turística del Estado vecino.“Ambas ciudades de Nogales son importantes para México y los Estados Unidos”, reiteró, “y se están haciendo esfuerzos para transformar y mejorar la región fronteriza”.La inauguración del International Welcome Center tuvo lugar en el pasado mes de diciembre, con el objetivo de crear un espacio físico en la frontera para promover el turismo binacional, brindar asesoría para emprender negocios y promover así el desarrollo económico.“Nos estamos enfocando en crear conciencia, entonces, nuestro centro se configura como la primera parada para emprendedores arizonenses y sonorenses que están en busca de oportunidades de negocio.“Planeamos dar cabida a eventos de la cámara y de la comunidad, así como talleres para formar a nuestros miembros acerca de las oportunidades en Arizona y Sonora”, detalló.La orientación y asesoramientos gratuitos sobre cómo exportar tus productos hacia los Estados Unidos, cómo emprender en aquel país y crear importantes conexiones industriales para exportar son una de las principales ventajas de ser miembro de la Anhcc.Márquez agregó que la cámara ofrece a sus miembros mexicanos recursos e invitaciones a eventos para promover sus negocios a los largo de todo es Sur de Arizona, además de invitarlos a los viajes de misión comercial en los que se puede interactuar y retroalimentar con los miembros de Arizona que tienen negocios en Sonora.Durante el mes de diciembre, se reunieron en Hermosillo cientos de líderes empresariales y de gobierno, en un evento convocado por la Comisión Sonora-Arizona; al respecto, Lea Márquez señaló que los resultados de esa mega reunión tendrá efectos positivos en la labor de la cámara que ella representa.“Definitivamente, la cámara jugará un importante rol para continuar construyendo una fuerte relación entre los líderes empresariales y de gobierno”, indicó.La Cámara de Comercio Hispana de Ambos Nogales (de igual forma que las de Sierra Vista y Douglas) está afiliada a la Cámara de Comercio Hispana de Tucson; ésta es un organismo bilingüe y bicultural que representa a más de 1 mil 800 negocios en la región.“Queridos amigos de Sonora, la Cámara de Comercio Hispana de Ambos Nogales conoce la importancia de su contribución en la economía de nuestro Estado de diferentes maneras: al hacer viajes, ir de compras, exportando o abriendo negocios.“Siéntanse libres de detenerse en el International Welcome Center para conocer a nuestro equipo, estaremos contentos de responder cualquier pregunta que puedan tener”, finalizó.Más información: www.nogaleshispanicchamber.org