Patrulla Fronteriza organiza evento anual de seguridad

PHOENIX, Arizona(GH)

La Iniciativa de Seguridad Fronteriza es organizada cada año para promover los peligros que inmigrantes enfrentan al intentar cruzar la frontera de forma ilegal. La Patrulla Fronteriza trabaja con consulados y medios de comunicación de varios países y accionistas para educar a los inmigrantes de los riesgos asociados con cruzar el desierto.



Este año el evento se llevó a cabo en la estación de Nogales y consistió de un recorrido de tres millas por el desierto, permitiendo que los participantes tuvieran una experiencia directa con las condiciones peligrosas que los inmigrantes enfrentan en la frontera.



Además demostraron una torre de rescate y otros recursos que usan para ayudar a cualquier persona en peligro por la frontera de Arizona. Los recursos incluyen equipos de primeros auxilios, técnicos de emergencias médicas y paramédicos, quien son necesarios para operaciones de rescate en localizaciones remotas.



El Sector de Tucson quiere que las personas pensando de cruzar ilegalmente, conozcan los peligros y evitan los riesgos.



“Todos juntos, vamos a continuar a informar y educar a inmigrantes y sus familias de que peligroso es el atento de cruzar la frontera por el desierto en Arizona,” dijo el Jefe Interino Felix Chavez.



“Demasiadas veces, nuestros agentes descubren los restos de individuos quien no sabían los peligros o no hicieron caso a las advertencias.”



Además, El Sector de Tucson apoya a los que están determinados a apostar su vida, que llamen al 911 o usen una torre de rescate lo más pronto posible. No se esperen hasta que es muy tarde.



La Patrulla Fronteriza valora la asistencia de la comunidad. Favor de reportar cualquier actividad sospechosa llamando al número gratuito 1-877-872-7435. Todas las llamadas serán contestadas y permanecerán anónimas.