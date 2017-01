El alma de la megarregión es una realidad económica: Salinas León

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ante un contexto mundial de incertidumbre económica y social, Sonora debe sacar ventaja de su grado de integración con Arizona y su potencial de generar energías renovables, manifestó Roberto Salinas León.



El director del México Business Forum y organizador de la Cumbre Sonora, evento que se realizará en Hermosillo los días 15 y 16 de febrero, consideró que la entidad cuenta con los elementos necesarios para salir de la actual coyuntura de crisis.



Expresó que la Cumbre este año llega a su sexta edición y entre los principales logros que se han obtenido en las ediciones precedentes figura el ánimo de gobiernos, empresarios y sociedad en general para el análisis de los nuevos paradigmas que la economía presenta.



A continuación la entrevista, donde se habló sobre la Cumbre Sonora y los retos del Estado y de México ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de EU:



Es el sexto año de la Cumbre Sonora, ¿En qué contexto se realiza el evento este año en relación a la situación económica en que se encuentran México y la entidad?



RSL.- El título que hemos seleccionado en esta ocasión es Visión 20/21, es decir, cómo lograr visión 20/20 pero en el siglo 21, un siglo caracterizado primero por un buen deseo por lograr mayor integración, pero una realidad que traiciona ese deseo ante el surgimiento de los nuevos nacionalismos.



Es un momento de enorme incertidumbre y donde no sabemos, no tenemos claro, cómo se van a definir las cosas en América del Norte y en el resto del mundo, entonces pensamos que la realización de la cumbre Sonora en este momento pues viene como anillo al dedo y dado el nivel de gente que hemos logrado convocar y el interés de la sociedad sonorense ya muy comprometida con el concepto de la Cumbre Sonora ahora en esta su sexta edición.



¿Cuáles consideran han sido los principales logros de la Cumbre Sonora en los cinco años previos que se ha realizado?



RSL.- Nosotros pensamos que la Cumbre Sonora tiene ya una vida propia, tenemos la suerte que hay elementos coyunturales, tenemos la suerte que esta Cumbre coincide con un momento de enorme relevancia para los temas, lamentablemente por materia de incertidumbre, los nuevos nacionalismos y más, la Presidencia de Trump y el riesgo que representa, pero no por ello deja de ser un diálogo de la mayor altura.



Vemos que hay un gran entusiasmo en los medios, la comunidad empresarial, la comunidad educativa de aquí y también lo ve con muchísimo ánimo el Gobierno municipal y el Gobierno estatal y este año tendremos cobertura nacional, no meramente regional.



¿Consideran que la llamada Megarregión conformada entre Sonora y Arizona es un ejemplo de integración a nivel mundial?



RSL.- Es un magnífico ejemplo. Tuvimos nosotros la oportunidad de participar en la última edición de la Comisión Sonora-Arizona y me parece que el espíritu de lo que debe ser el siguiente paso en América del Norte es precisamente el de la Megarregión, reconocer que ambas partes se complementan, reconocer que ambas partes se requieren y reconocer que es por el bien de la gente al final del día.



El espíritu de la Megarregión no es solamente una ilusión política bonita, sino es una realidad económica que estamos empezando a reconocer, esa Megarregión ya existe y no sólo entre Arizona y Sonora, existe a lo largo de toda la frontera, son tremendas dependencias que se generan y son dependencias que están basadas en el fundamento no de que ahora los “gringos” van a ganar o ahora el “America first”, no, uno gana sólo si el otro gana.



No es por echarle flores al proyecto de Sonora-Arizona, que sí se merece muchas flores, pero se merece también reconocer el hecho que está reflejando una realidad y que sólo con ese espíritu de colaboración entre dos gobiernos vamos a salir ganando.



En el escenario de aumento de gasolinas y otros insumos básicos, ¿cómo pueden las empresas ser competitivas en México?



RSL.- En parte es una transición que ha sido más una especie de choque que de transformación ordenada, era absolutamente necesaria eventualmente la liberalización de precios porque en los que se estaban manejando anteriormente había un subsidio por parte del Gobierno y ese subsidio, por lo menos en lo que es la gasolina y combustibles cotidianos, es un subsidio regresivo, es decir que beneficia al que más tiene a costa del que menos tiene.



En este aspecto Sonora tiene un enorme potencial para la generación de energías renovables, de energías limpias, pero esto toma tiempo, requiere de capital, esfuerzo y un poquito de suerte.



Pero lo importante es que no perdamos esa visión del potencial que tiene Sonora para la generación de energías renovables o para el desarrollo de proyectos de gas y por su ubicación geográfica los dos componentes más importantes en términos de competitividad y de costo, van a ser el insumo energético y logística, todo lo demás es secundario a esos dos factores.



¿Cómo ven la situación de México con Donald Trump como presidente de EU y en ese contexto, que le pude esperar al País en materia económica? ¿Sonora está en una posición especial por ser Estado fronterizo?



RSL.- Vamos a ver qué pasa pero sí se avecina un momento complicado, sobre todo por la incertidumbre, porque, se hablará mucho de que va a construir un muro, que lo van a pagar los mexicanos, pero del dicho al hecho hay un trecho muy amplio.



EU puede construir el muro más grande de la historia de la humanidad pero, ¿por qué lo vamos a pagar nosotros?, eso es extorsión.



La última mala experiencia que EU tuvo por proteccionismo fue en la gran depresión, pero a EU no lo sacaron de la crisis las teorías keynesianas o el “New Deal”, sino la inventiva de todos aquellos hombres y mujeres que han sido olvidados y que lograron salir adelante a pesar de la peor de las circunstancias.