Experiencias enriquecedoras: Terapia Arizona

Qué mejor lugar que Arizona: no hay que ir lejos para sumergirse en una experiencia liberadora; basta con hojear nuestra edición y visualizarse en familia en un 'après-ski' en Flagstaff, caminando por los rincones pintorescos de Bisbee, capturando fotos impresionantes del Horseshoe Bend en Page o aventurándose en el corazón de la histórica Route 66 en Kingman.



Si el diseño es lo que alimenta su creatividad, el nuevo AC Hotel en el centro de Tucson le cautivará el corazón con su estilo urbano, chic y moderno; el renacimiento de esa zona casi se puede tocar en el aire y la firma de arquitectos FORS, encabezado por Miguel Fuentevilla y Sonya Sotinsky, ha sido elemental; con raíces en Tucson e influencias de una de las urbes más sofisticadas del mundo: San Francisco, California, han logrado dejar su marca, elevar el diseño local y crear experiencias con espacios únicos.



En la misma área y con los mismos tintes podrá visitar la exhibición "Dress Matters" en el Tucson Museum of Art, en sus galerías remodeladas; una exhibición que expone el vestir como una metáfora de quiénes somos y cómo nos proyectamos al andar.



Otro destino idílico para poner la mente en blanco es Topgolf en Tucson o Chandler, donde no sólo puedes practicar tu swing sino también convivir con la familia y amigos.



Y si de buen comer se trata, para romper la rutina culinaria, el restaurante Agave en Desert Diamond Casino le garantiza un velada gastronómica digna de alardear.



Sin duda, la terapia más popular es la de compras y Arizona tiene mucho de eso: el esperado Black Friday es el 24 de noviembre, y el consorcio Macerich nos invita a los mejores centros comerciales de Arizona, entre ellos Scottsdale Fashion Square y La Encantada en Tucson.



De nuevo, lo invitamos a disfrutar esta edición y que el contenido lo lleve a un Arizona por descubrir y se convierta en el refugio cercano para desconectarse y reconectarse. Terapia Arizona es tal vez un método que se debería de patentar, ¿usted qué opina?