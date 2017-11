Topgolf Tucson: "Socializar es un deporte"

Antes de que concluya este 2017, la cadena Topgolf estará inaugurando su campo en Tucson, que con más de 16 mil metros cuadrados viene a unirse a las locaciones de Gilbert y Scottsdale, en el Estado del Gran Cañón.La cadena se distingue desde sus inicios por el desarrollo y uso de la tecnología para monitorear los escores, así como ofrecer un espectacular lugar de encuentro para las personas de todas las edades, independientemente de si son golfistas o no."No te dejes engañar por el nombre, Topgolf no es sólo para golfistas: ya sea una cita, noche de chicas, salida familiar, hora feliz, desayuno de trabajo, comida o cualquier otra ocasión, Topgolf hace de socializar un deporte, literalmente", dijo Morgan Wallace.El especialista Mayor en Comunicaciones de Topgolf destacó que las instalaciones de Tucson, al igual que las de las otras sedes, contarán con agradable ambiente con temperatura controlada, así como con otras comodidades y atracciones."Topgolf también ofrece un excepcional menú de chef, bebidas de primera calidad, pantallas gigantes y música", describió. "Todo el año la programación incluye eventos para niños y familias, ligas sociales, torneos de golf, clases y más".Definitivamente, el lugar ofrecerá una experiencia en golf sin igual gracias al uso de la tecnología que distingue a la cadena, asegurando diversión para los golfistas amateurs y los más entrenados."Los visitantes pueden disfrutar del registro de sus puntos durante los juegos de golf, usando bolas con microchips que instantáneamente se puntúan, mostrando a los jugadores la precisión y la distancia de sus tiros en una pantalla en su bahía de tiro", describió.La cadena Topgolf se ha hecho acreedora a diversos premios y distinciones: en 2017 fue reconocida como "Mejor Lugar para Trabajar en Washington" por The Washington Post; recibió el premio "International Network of Golf" y ganó el "Premio de la Red Internacional de Golf" en la categoría de desarrollo de jugadores, entre una larga lista."Topgolf se trata de una gran opción para los sonorenses que visitan Arizona porque apela a todo el mundo; ya sea que seas golfista o no, de verdad hay algo para cada quien", reiteró Morgan Wallace.Más información: www.press.topgolf.com