Trump no planea indultar a Arpaio en su viaje a Arizona

PHOENIX, Arizona(AP )

El presidente Donald Trump no indultará el martes al ex jefe de policía del condado Maricopa, Joe Arpaio, quien fue declarado culpable de desacato a la orden de un juez en un caso de inmigración.



Sarah Huckabee Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca, les dijo a los reporteros que el mandatario no emprenderá el martes ninguna acción relacionada con Arpaio. Trump tiene programado participar por la noche en un mitin en el Centro de Phoenix.



El presidente dijo hace ocho días que estaba sopesando otorgar un indulto a Arpaio por desobedecer intencionalmente la orden de un juez de que suspendiera sus operativos de tránsito enfocados en arrestar a inmigrantes. Dicho desacato es considerado un delito menor.



Los detractores de Arpaio, de 85 años, dicen que un indulto pondría fin a la última oportunidad de que el ex jefe de policía rinda cuentas por su largo historial de falta de ética profesional durante sus 24 años al frente de su agencia. Señalaron como ejemplo de ello un veredicto en contra de la oficina de Arpaio por encasillamiento racial, acusaciones de que tomó represalias contra sus enemigos políticos, y otros presuntos actos delictivos.



Arpaio dijo que no estaba decepcionado de que el martes pudiera no emitirse un indulto.



“No, no”, afirmó el ex jefe policial. “Simplemente decidieron no hacerlo hoy. Tendremos que ver si es que ocurre en el futuro, y cuándo”.



Arpaio indicó que no esperaba un indulto tan pronto. “Creo que sus comentarios, efectuados hace poco más de una semana, no tienen ninguna relación con este mitin de esta noche”, señaló.



Trump y Arpaio se vincularon durante la campaña de 2016 por sus puntos de vista similares en torno a la inmigración. Ambos políticos también cuestionaron la autenticidad del certificado de nacimiento del entonces presidente Barack Obama y tienen antecedentes parecidos de enfrentarse a jueces.



Se presume que el hecho de que Arpaio haya violado la orden judicial de 2011 contribuyó a su derrota en 2016 ante el sargento Paul Penzone, retirado de la policía de Phoenix y poco conocido en ese entonces.



La audiencia de sentencia de Arpaio está programada para el 5 de octubre. El ex jefe policial podría pasar hasta seis meses en la cárcel, aunque los abogados que han seguido el caso dudan que alguien de su edad sea encarcelado.