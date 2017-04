Concierto "Viva Vivaldi" en Iglesia de la Misión de Tumacácori

PHOENIX, Arizona(GH)

La histórica iglesia de la Misión de Tumacácori se llenará de nuevo con el sonido de la música, que nos trajo el coro de la comunidad de Santa Cruz Foundation for the Performing Arts.



El domingo 30 de abril de 4:00 a 5:00 p.m., los Cantantes de Santa Cruz, bajo la dirección de Christina Wilhelm, presentarán un concierto de música sacra con la Gloria en D de Antonio Vivaldi.



La pieza destacada es una obra maestra coral del siglo XVII escrita para el coro del Ospedale Della Pieta en Venecia, Italia.



"La música jugó un papel central en la vida de la misión mientras la iglesia estaba activa", dice el Superintendente Bob Love, "Cientos de años después, los conciertos continúan reuniendo a la comunidad aquí en Tumacácori".



La entrada al parque es de $ 5.00 por adulto, gratis para pasaportes federales y niños menores de 16 años. No hay costo adicional para el concierto.



Para obtener más información, llame a la Fundación Santa Cruz para las Artes Escénicas al 520-394-9495 o al Parque Histórico Nacional Tumacácori al 520-377-5060, o visite el sitio web del parque en nps.gov/tuma.