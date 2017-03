Seguiremos trabajando con México: Jonathan Rothschild

PHOENIX, Arizona(GH)

Seguimos trabajando para fortalecer las relaciones con México, que es fundamental para nuestra economía local, dijo el alcalde de Phoenix, Jonathan Rothschild.En abril, dirigí una misión comercial a la Ciudad de México, donde me reuní con el ex presidente mexicano Vicente Fox y representantes de Startup México y la Fundación Carlos Slim. En enero, el presidente Fox visitó Tucson, y firmamos un acuerdo para traer compañías mexicanas aquí para trabajar con el programa Thryve Latin America de Startup Tucson.Como resultado adicional de estas reuniones, el Presidente Fox está trabajando con el Canciller Lambert y Pima Community College para replicar nuestro sistema de colegios comunitarios en México.Mi oficina celebró nuestra segunda Conferencia de Comercio Fronterizo, a la que asistieron más de 350 líderes empresariales y gubernamentales de Arizona y México. En octubre, trabajando con PAG, vamos a celebrar nuestra primera Conferencia de Transporte Fronterizo, centrada en transporte y logística en la región fronteriza.Agregamos vuelos sin escalas a Hermosillo, continuando hacia Culiacán y Guadalajara, las capitales de Sonora, Sinaloa y Jalisco, y los aeropuertos principales hasta el resto de México.Continúo reuniéndome con alcaldes y gobernadores en México, especialmente en los estados del Norte de Sonora y Sinaloa.Nuestros socios mexicanos aprecian estas propuestas amistosas y respetuosas y, como nosotros, continúan interesados en trabajar juntos en el desarrollo económico.Como cualquier persona que tiene un negocio exitoso sabe, los buenos socios no enajenan a sus proveedores-o a sus clientes.Más información aquí