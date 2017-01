Mensaje de Trump dirigido sólo al americano: Líderes y sectores

NOGALES, Sonora(GH)

Un mensaje no inclusivo, sino más bien dirigido al ciudadano americano mas no al inmigrante, fue el que líderes de Arizona observaron en el primer discurso de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.



Karina Ruiz, presidenta de ADAC (Arizona Dream Act Coalition), opinó que el presidente apelaba a los ciudadanos de América”.



“Creo que se refiere a personas que se identifican con él, a diferencia del presidente Obama que hablaba mucho de una nación de inmigrantes, que reconocía que Estados Unidos fue compuesto por muchas diferentes razas, personas de diferentes lugares”, comentó.



“En ningún momento conectó conmigo siendo persona inmigrante y tampoco con migrantes sino ciudadanos, más bien apeló a la gente de clase media que perdió sus trabajos después de la última depresión”, expuso.



“No tengo papel que avala pero vivo de hace mas de 17 años, me siento americana y respeto la bandera que me adoptó tanto como el país donde nací”, resaltó.



La activista añadió que no fue inclusivo, siempre será América y sus ciudadanos primero, pero en esa América no sentí que estuvieran mis hijos ciudadanos de Estados Unidos, no recibí el mensaje de esto.



“Creo que vive en una burbuja muy alejada de la realidad, las personas de bajos recursos, la gente, las escuela viven segregación por cuestión económica; en escuelas en un área donde hay dinero serán más apoyados que en áreas de niños hispanos o afroamericanos”, apuntó.



NO FUE ESPECÍFICO: ABOGADA



Claudia Arévalo, abogada especializada en migración, opinó que el ahora Presidente no fue muy específico hacia los valores constitucionales de qué es América.



La abogada dijo no sentirse sorprendida, que no fue diferente a los mensajes en su campaña.



“No habló mucho de la unidad, la Constitución que lo han hecho otros presidentes tan poderosos y reales de corazón, fue algo muy general, nada diferente a sus políticas y forma de pensar”, refirió.



Muy autoritario de cerrar el puño al final, agregó, como una América para los americanos.



Habló del robo de los trabajos, señaló, pero sus corporaciones han dado trabajos en otros países para evadir impuestos, las de él mismo.



UNA BUENA NOTICIA



Para Andrés Ibarra Salgado, presidente saliente del Consejo Empresarial Nogales A. C., es una buena noticia que no haya hablado de la tasa de impuestos fronterizos de la que tanto se había hablado.



“Era una fecha muy esperada por todos los mexicanos toda vez que Estados Unidos cuenta con instituciones muy sólidas que deberá empezar a interactuar en el ejercicio de Gobierno de Donald Trump que permitirá que las decisiones que tome como presidente no sean de carácter impulsivo”, sostuvo.



Francisco Loureiro Herrera, propietario del albergue San Juan Bosco, destacó que le llamó la atención cuando que eran americanos todos (blancos, negros, cafés).



“Ojalá haya cambiado de opinión, al principio los discursos que tenía todos afectaban a México principalmente cuando iba a cambiar lo del TLC”, comentó.



“Sigo pensando igual que si tiene esos pensamientos e ideas de mejorar la economía de Estados Unidos aunque nos perjudique, nos va a perjudicar”, apuntó.



MENSAJE BUENO: COMERCIANTE



El primer discurso de Donald Trump como presidente de Estados Unidos fue bueno y no hubo discriminación de ninguna raza, opinó la comerciante María Majalca.



“Lo único que dijo es que iba a traer trabajos, que iba a dar más trabajo a la gente de aquí de Estados Unidos y que ya no va a permitir que se vayan las fábricas a otros países, nomás”, mencionó.



El discurso fue únicamente de aspectos positivos y el nuevo presidente, afirmó, habló sobre beneficios para quienes viven en este país pero sin especificar razas.



Respecto al temor de los mexicanos por la posibilidad de deportaciones masivas, la comerciante consideró que no hay motivos para estar preocupados porque no piensa que se lleven a cabo.



“No van a aguantar lo que hacen los mexicanos en los campos agrícolas...”, expresó María Majalca.