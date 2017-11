Exposiciones: "Dress Matters": Vestido de significados

El Museo de Arte de Tucson (TMA, por sus siglas en inglés) reabre después de una renovación de sus áreas con la exposición "Dress Matters: Clothing as Metaphor", en la cual reúne más de 50 obras de artistas de diferentes nacionalidades y épocas."Además de sus nuevas exhibiciones, el Museo de Arte de Tucson dará a conocer sus recién rediseñadas galerías, destacando importantes propiedades en la colección permanente del museo", informó en exclusiva para TODO SOBRE ARIZONA Kelly Wiehe.La directora de Comunicaciones y Asuntos Externos del museo mencionó que se podrán apreciar trabajos de más de 50 artistas como Nick Cave, Andy Warhol, Christian Boltanski, Joseph Beuys, Jim Dine, Robert Longo, Robert Mapplethorpe, Richard Mosse, Catherine Opie y Ebony G. Patterson, entre muchos otros.Pintura, fotografía, instalación, video, escultura, libros y piezas de ropa son algunas de las técnicas de las diferentes piezas, a través de las cuales los disímiles artistas plasmaron la vestimenta como una metáfora."Para la exhibición, la curadora condujo un análisis en profundidad de artistas que actualmente están participando en el tema la vestimenta como metáfora", apuntó: "la curadora de Arte Moderno y Contemporáneo del TMA, doctora Julie Sasse, investigó artistas regionales, nacionales e internacionales antes de hacer su selección final".La muestra busca exponer cómo los artistas contemporáneos usan el vestido para expresarse y al mismo tiempo, revisan su entorno social, develando cómo la vestimenta transita de un uso funcional y se va llenando de significados."Las piezas de 'Dress Matters' exploran cómo la ropa comunica muchas cosas acerca de nosotros mismos: de dónde somos, qué hacemos para vivir, nuestro nivel económico, la comunidad y las personas con quienes nos asociamos, cómo nos percibimos nosotros mismos, entre otras", señaló.La ambiciosa renovación del TMA busca ofrecer un lenguaje museístico mejor estructurado para sus visitantes, mayormente enfocado en su colección permanente."Una visión para el siglo XXI es la campaña principal del TMA, que refleja su creencia de que la comunidad merece acceso a exhibiciones excepcionales y a programas educativos que compartan nuestra pasión por el arte, la cultura y la historia de la región", indicó Wiehe.La nueva configuración del museo comprende más de 500 piezas propias distribuidas en 15 galerías especializadas: arte popular contemporáneo, moderno, nativo americano, occidental, asiático y latinoamericano.Si visitas Tucson no dejes de visitar el TMA, donde además de "Dress Matters" podrás apreciar una elaborada y articulada muestra de arte en sus recién remodeladas salas."Tucson Museum of Art está emocionado de invitar a los visitantes a ver los cambios hechos durante la renovación. Para quienes nos visitan por primera vez, ésta es la oportunidad perfecta para conocer el museo", finalizó Kelly Wiehe.Más información: www.tucsonmuseumofart.org