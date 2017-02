Asaltan al alcalde de Tucson

TUCSON, Arizona(AP)

La policía de Tucson dijo esta tarde que el alcalde Jonathan Rothschild no resultó herido cuando fue asaltado a punta de pistola.



El sargento de Policía, Pete Dugan, informó que un sospechoso masculino apuntó con una pistola a Rothschild y le pidió las llaves de su automóvil mientras iba en su coche el sábado.



Dugan dice que el mismo sospechoso estuvo involucrado en varios otros incidentes en la misma área del Centro de la ciudad antes del asalto, por lo que los detectives no creen que el alcalde fue atacado a las afueras de su oficina.



Dugan dice que los otros incidentes en los que participó el asaltante incluyeron un intento infructuoso de robo de auto y algún tipo de altercado con un portador de correo.



El sargento señaló que el sospechoso y el coche no han sido localizados.



No se dispone de ninguna descripción detallada del delincuente, inclusive se desconoce si es un adulto.



El incidente ocurrió en el área de Tucson Boulevard y Fifth Street.