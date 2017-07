Phoenix: Fuerte tormenta inunda la Biblioteca Burton Barr

PHOENIX, Arizona(GH)

We are sorry to hear our neighbors at Burton Barr Library experienced a massive flood Saturday night. #monsoon2017 https://t.co/nQb6WfpmsN pic.twitter.com/bfSIGroSWM — Arizona Humanities (@AZHumanities) 17 de julio de 2017

BREAKING VIDEO: The Burton Barr Central Library in Phoenix was significantly damaged from Saturday's monsoon storm See @azcentral pic.twitter.com/PjWmssO9JZ — azcentral (@azcentral) 16 de julio de 2017

Cientos de ventiladores y docenas de deshumidificadores están trabajando para secar la biblioteca principal de Phoenix, reporta el medio KJizz.com Una tormenta afectó a la Biblioteca Burton Barr ubicada en Central Avenue, justo al Sur de McDowell Road.El capitán de Bomberos, Reda Bigler, dijo que el techo flexible, diseñado para protegerse contra el daño de las tormentas, rompió una tubería de rociadores que es usado contra incendios."La tormenta era lo suficientemente fuerte como para levantar la membrana impermeable y los azulejos, que luego bajaron y rompieron una línea de sistema de rociadores", dijo Bigler.Bigler dijo que el agua fluyó a través de los cinco pisos, cubriendo aproximadamente el 60 por ciento del edificio. La tubería rota envió un aguacero de 50 a 60 galones de agua por minuto a través de la biblioteca.Algunos libros están dañados, pero aún no se conoce la magnitud de las afectaciones. La biblioteca está cerrada indefinidamente.