Arte en Tempe: Estrenan programa

PHOENIX, Arizona(GH)

Como inicio del Plan de Arte de cinco años adoptado por el gobierno de la ciudad, Tempe Center for the Arts, patrocinado por Northern Trust, iniciará el próximo 18 de marzo con un evento que incluye música, cine y teatro: Disrupt Fest.El arranque incluye un variada selección con la obra "Some Velvet Morning", escrita por Neil LaBute, además se podrá disfrutar de una divertida mezcla de ritmos con el grupo La Santa Cecilia, banda de rock latino reconocida con un premio Grammy.Tempe Center for the Arts informó mediante comunicado de prensa que se trata del primer programa propio del centro, la idea surgió a petición de la misma comunidad y los jóvenes tuvieron especial participación en la selección de su contenido.Más información: www.tempe.gov/tca