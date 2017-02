Comercios de Tucson se unen a "Un día sin inmigrantes"

TUCSON, Arizona (GH)(GH)

Estaciones de radio, uniones de trabajadores y algunos negocios, principalmente pequeños y medianos, cerraron sus puertas ayer en Tucson como parte del movimiento denominado un día sin inmigrantes.



El llamado se hizo a través de redes sociales donde invitaban a que los inmigrantes no acudieran a trabajar, no abrir sus negocios y que se quedaran en casa sin consumir siquiera gasolina.



La invitación movilizó a algunos comerciantes y empresarios a cerrar sus puertas ayer en rechazo a las nuevas regulaciones migratorias que ha impuesto el Gobierno estadounidense encabezado por el presidente Donald Trump.



La Cámara Hispana de Tucson Arizona dijo no tener un censo de cuántos negocios apoyarían la medida, pero hasta el mediodía documentaban algunos casos entre ellos una radiodifusora.



Taquerías y pequeños restaurantes, así como oficinas de impuestos, préstamos y aseguradoras, fueron algunos de los giros que se observó que cerraron sus puertas.



También participaron en la oficina Southside Worker Center, donde algunas personas desempleadas acuden diariamente para obtener trabajo.



En la zona Sur como fue en las calles 12 y 6, así como Irvington y Valencia algunos negocios cerraron sus puertas.



En el caso de los grandes centros comerciales las actividades continuaron con normalidad.



Cierra en apoyo a inmigrantes





Alejandro Díaz, propietario de Asadero Los Mezquites, fue uno de los comerciantes que decidió cerrar sus puertas en apoyo a quienes se han visto afectados por la nueva política migratoria del gobierno estadounidense. Opera su negocio en el Swap Meet de la Reservación Indígena Tohono O´odham.



"He visto algunos locales cerrados transitados por las calles 6 y la 12, vi que muchos de los taqueros están cerrados", platicó. La mayoría son restaurantes pequeños, los grandes estaban abiertos, precisó.



Por la tarde había llamados en línea para realizar una manifestación frente a edificios federales.