Juan Ciscomani: El valor de servir

PHOENIX, Arizona()

Nacido en Hermosillo donde se crió hasta los once años, edad en la que se mudó con su familia a Tucson, Juan Ciscomani es ejemplo de servicio público como asesor Principal en Temas Regionales e Internacionales para el gobernador Doug Ducey en Arizona.



Ciscomani se graduó con honores en 2005 de la Universidad de Arizona; fue parte de la lista "40 under 40" de personas de Tucson que han contribuido positivamente en su comunidad en 2009, año en que completó el programa de liderazgo Greater Tucson.



Fungió como vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispana de Tucson en 2011 y ese mismo año, fue seleccionado por el Congressional Hispanic Caucus Institute como uno de los 20 hispanos del país para una prestigiosa pasantía en Washington, D.C.



Ciscomani es responsable de la oficina del gobernador Ducey en Hermosillo, las operaciones del Sur de Arizona de la Arizona-Mexico Commision; el sonorense platicó en exclusiva para EL IMPARCIAL sobre esta experiencia.





¿Qué te inspiró a dedicarte al servicio público?



"Mis padres han sido mi mayor ejemplo: un matrimonio ejemplar con valores y mucha fe, me enseñaron el gran valor que tiene el poder servir a los demás y utilizar mis talentos y recursos, por poco o mucho que tuviera, en ayudar.



Me ayudaron a comprender que de nada sirve alcanzar metas personales y profesionales si no ayudas a cambiar e impactar la vida de una forma positiva de otras personas: mi papá ha sido mi modelo y mejor amigo, y mi mamá ese pilar de fe en el hogar.



La primera oportunidad de servir la tuve en mi iglesia hace más de 25 años; mis padres y mi pastor fueron los que inspiraron en mí el dedicar mi vida al servicio público; continúo como voluntario en mi iglesia, lo cual considero un gran privilegio".



¿Cómo ha influido tu crianza como mexicano y sonorense en tu labor como servidor público?



"Yo nací y viví en Hermosillo hasta los 11 años, edad en que me mudé a Tucson con toda mi familia; hicimos el cambio de países convencidos de que sería permanente: Estados Unidos sería nuestro nuevo hogar y como tal lo íbamos a honrar, valorar y aprovechar todas las oportunidades que nos brindase.



Al mismo tiempo, mis papás nos inculcaron el estar orgullosos de dónde venimos y de no olvidar nuestras raíces, en especial el idioma: una regla que teníamos de chicos era que en casa se hablaba solamente español.



Hoy, es algo que agradezco inmensamente y por consiguiente, (mi esposa) Laura y yo aplicamos esa misma regla de oro a nuestros hijos: el haber mantenido mi idioma natal y la cultura me ha expandido las oportunidades enormemente".



Como asesor principal para el gobernador Ducey, ¿qué puedes decirnos de la actual relación entre Sonora y Arizona?

"Un dato interesante que me gustaría compartir es que yo y mi familia seguimos radicando en Tucson: por primera vez, la dirección de temas internacionales y específicamente (relacionados) con México, viene de Tucson.



Esto enfatiza el enfoque que el gobernador le sigue dando al Sur de Arizona; trabajar en el equipo del gobernador Ducey es un privilegio y dentro del mismo, tengo la oportunidad de dirigir el trabajo de mi nuevo Estado con el de mi Estado natal.



El gobernador Ducey siempre ha reconocido la importancia de la relación comercial con México y su impacto positivo en nuestra economía; Arizona y Sonora han desarrollado estrategias en conjunto que benefician mutuamente el desarrollo económico regional.



Estamos trabajando con Sonora para ofrecer nuestras ventajas económicas y geográficas como un centro regional para el comercio internacional: nuestros esfuerzos están generando resultados; probablemente, no puede haber mejor ejemplo que el caso de Lucid Motors, una empresa innovadora de automóviles eléctricos con sede en California que ha seleccionado a Arizona para ser su centro de fabricación.



Este nuevo desarrollo aprovecha al máximo nuestra geografía, específicamente nuestra cadena de suministro integrada con Sonora: el resultado neto es de 700 millones de dólares en inversiones de capital y la creación de 2 mil puestos de trabajo de calidad en el Sur de Arizona".



¿Cuál ha sido tu logro más satisfactorio a lo largo de tu carrera?



"Es difícil señalar un evento en específico, cada uno ha tenido su mérito en forma única: he aprendido con el tiempo que la mejor manera de medir los logros no es de cuanto yo hice o alcancé, sino a cuántos pude ayudar.



Si tuviera que elegir el logro más importante de mi vida, sería el de haber sido seleccionado por el Congressional Hispanic Caucus Institute como uno de los 20 hispanos recién graduados para una prestigiosa pasantía en Washington, D.C.



Cualquier otro logro lo puedo cambiar, menos el haber sido escogido para formar parte de ese programa, ya que esa experiencia cambió el rumbo de mi vida y hoy gozo de la bendición de estar casado con el amor de mi vida, disfrutando a 5 maravillosos hijos".