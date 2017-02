Jessica Pacheco es presidenta de la Comisión Arizona-México

PHOENIX, Arizona(GH)

El gobernador Doug Ducey anunció hoy el nombramiento de Jessica Pacheco como presidenta de la Junta de Directores de la Comisión Arizona-México (AMC).



Actualmente Jessica es la vicepresidenta de Asuntos Estatales y Locales de Arizona Public Service.



"Me complace nombrar a Jessica como presidenta de la Comisión Arizona-México", dijo el gobernador Ducey. "La visión y el profesionalismo que ella trae a su nueva posición de liderazgo serán activos invalorables para nuestro estado mientras continuamos forjando lazos económicos y diplomáticos más fuertes con nuestro socio comercial internacional más grande y vecino al Sur".



Se unió a APS en 1997 y ha desempeñado diversos roles desde el desarrollo económico corporativo hasta la atención al cliente en el centro de llamadas. Además, anteriormente se desempeñó como vicepresidente Senior de Asuntos Públicos en la Cámara de Comercio de Arizona, donde fue responsable de la defensa general de la comunidad empresarial de Arizona. Jessica ha trabajado extensamente en arenas de desarrollo económico y comunitario en Arizona, el Suroeste de Estados Unidos y el Norte de México.



"Jessica ha demostrado un liderazgo ejemplar desde que se unió a nuestra junta directiva en 2014", dijo Marcos Garay, director Ejecutivo de AMC. "Ella es una líder respetada en nuestra comunidad y seguirá desempeñando un papel importante en el desarrollo de la colaboración entre Arizona y México. La Comisión Arizona-México es muy afortunada de tenerla como presidenta".



Jessica tiene una Licenciatura en Artes de la Universidad de Arizona y recientemente completó el Programa de Educación Ejecutiva en la Escuela de Negocios de Graduados de la Universidad de Stanford. Ella vive en Phoenix y es fluida en español y portugués.



"Me siento honrado de servir al gobernador como presidente de AMC. La importancia de la relación de Arizona con México no puede subrayarse lo suficiente. Espero trabajar con el equipo de AMC y nuestros amigos en México para mejorar nuestra asociación ", dijo Jessica Pacheco.