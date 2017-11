FORS architecture + interiors: Sentido del espacio

PHOENIX, Arizona()

Estudio de arquitectura e interiorismo fundado en 1997, FORS se ha hecho de gran reconocimiento en Tucson y el resto de Arizona gracias a su destacado uso del espacio y artesanía en su ejecución, siempre en trabajo colaborativo con sus clientes.



"FORS no tiene un estilo en particular, nuestra estética es específica del proyecto y el cliente; creemos en contar una historia determinada del mismo, razón por la cual nos especializamos en residenciales y hoteleros", declaró Sonya Sotinsky en exclusiva para TODO SOBRE ARIZONA.



La fundadora de la firma junto a Miguel Fuentevilla explicó que en los proyectos hoteleros se trata de crear una historia única, que moldee la experiencia del huésped; en residencial, es sobre un espacio que capture el estilo de vida.



"Somos inherentemente modernistas, pero nuestra definición de ello no excluye referencias históricas; más bien significa que reconocemos el aquí y el ahora en cada proyecto y buscamos las soluciones más simples a problemas complejos", dijo.



Huella mexicana



Es curioso que la ahora emblemática firma de Arizona tuvo su primer proyecto en México, concretamente en Puerto Peñasco, donde tuvieron una grata experiencia trabajando con arquitectos y constructores locales.



"Recientemente terminamos el Restaurante Embarcadero en el hotel Marinaterra, en San Carlos", reveló Sotinsky; "de niño, Miguel pasó sus veranos viajando por México, absorbiendo la cultura y arquitectura, así que es parte intrínseca de su perspectiva".



La firma espera seguir teniendo colaboraciones en el futuro con otros despachos de arquitectura mexicanos y en lo particular, su proyecto soñado es construir un hotel boutique moderno y con todos los servicios, a la orilla de la playa.



A la vanguardia



FORS trabaja actualmente en las quince áreas de comida del Aeropuerto Internacional de Tucson; asimismo, están desarrollando el diseño de marca para un restaurante nacional, atendiendo también proyectos con otros restaurantes locales.



"Estamos muy emocionados de empezar el proyecto del hotel MOXY en el centro de Tucson", manifestó Sotinsky, "y también muy orgullosos de pertenecer al de la sede de Community Foundation, que ayuda a la comunidad en muchos sentidos".



Por otra parte, el despacho también cuenta con una pequeña tienda de diseño interior y regalos, SHOP, en la cual se pueden encontrar piezas decorativas para el hogar inspiradas en la moda, la comida y sobre todo, el diseño en general.



"Cuando nos mudamos a Tucson hace 17 años, nuestra meta era crear un impacto positivo en la comunidad con trabajo; ser capaces de hacerlo, con proyectos como el de Community Foundation y los residenciales, es muy gratificante", concluyó.