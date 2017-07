A Land Apart: Único y provocativo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La recomendación literaria de esta edición no sólo hace un recuento de la historia cultural del Suroeste moderno: es una completa reflexión y recentramiento de los jugadores clave y eventos primarios que marcaron la región durante el siglo XX.



En su libro, la historiadora Flannery Burke enfatiza cómo es que la población indígena, hispana y otros grupos no caucásicos negociaron su lugar legítimo en el Suroeste de Estados Unidos.



A través de su lectura, podrás visitar las principales atracciones turísticas de la región y descubrir cómo llegaron ahí; escucharás los debates de los pueblos nativoamericanos al buscar establecer su independencia en el Moderno Estados Unidos, así como ponderar el significado de la frontera México-Estados Unidos en un sitio que solía ser México.



En específico, Burke enfatiza la política por encima de los políticos; comunidades por encima de individuos, e historias por encima de simples narrativas.



Igualmente, la autora argumenta que la reputación del Suroeste como una región en los márgenes de la nación ha causado muchos de sus problemas durante el siglo XX.



Su propuesta en este libro es que al considerar el futuro, los norteamericanos deberían ver a Nuevo México y a Arizona como vecinos cercanos más que hermanos lejanos; prestar atención a la historia regional como espacio mexicano e indígena; asimilar el ser testigos de las inequidades en el área, así como escuchar las historias del Suroeste.



Burke explica que las dos partes centrales de la historia del Suroeste son el desarrollo de la bomba nuclear y la subsecuente minería de uranio, mientras mantienen que ambos factores no son meramente una faceta crítica en la historia de la Segunda Guerra Mundial y la militarización del Oeste norteamericano, sino que son algo central en el entendimiento del futuro energético de la región, su salud ambiental y la concepción de hogar de sus habitantes.



De una manera magistral, la autora confecciona una historia cautivadora y accesible que atrapará el interés de historiadores y lectores no especializados por igual; es para todo aquél interesado en usar el pasado para entender el presente y el futuro no sólo de la región, sino de la nación estadounidense como un todo.



A leer

Título: "A Land Apart: The Southwest and the Nation in the Twentieth Century"

Autora: Flannery Burke

Editado por: Universidad de Arizona

ISBN: 0816535612, 9780816535613

Web: www.uapress.arizona.edu