Verano en Arizona: Coqueteo con el Sol

PHOENIX, Arizona(GH)

Por si usted no se ha dado cuenta -y antes del 21 de junio, la fecha oficial- los iridiscentes y diminutos colibríes, con su zumbante aletear, avisan que llegó el verano al Desierto de Sonora.



Residentes de este desierto –acostumbrados a sobrevivir la aventura de sus hirvientes veranos- bien podrían tener las calificaciones físicas y mentales necesarias para ser candidatos a astronautas en la anunciada misión espacial de la NASA, que por primera vez en la historia de la humanidad viajará al Sol.



Y esté usted a favor o en contra del Acuerdo de París de la ONU sobre el Cambio Climático, los notables cambios que se registran en el planeta Tierra no tienen precedentes y todos vivimos “días de perros”.



No sólo las temperaturas aumentan en verano en esta megarregión: también abundan las conferencias, juntas y actividades que refuerzan las relaciones sociales, comerciales, culturales, turísticas y deportivas entre los habitantes de Arizona y Sonora.



Así lo comprobó la Cumbre de la Comisión Arizona-Sonora, que reunió a los gobernadores de Arizona Dug Ducey y Claudia Pavlovich, de Sonora, quienes junto a cerca de 600 participantes se comprometieron a reforzar y ampliar las múltiples relaciones entre ambos estados fronterizos.



“Los visitantes de México representan más de 2 mil 700 millones (de dólares) en ingresos para nuestra industria turística (de Arizona), y más del 70% de los impuestos sobre las ventas en nuestras comunidades fronterizas es directamente atribuible a nuestros visitantes mexicanos”, indicó Jessica Pacheco, presidenta de la Comisión Arizona-México en comunicado de prensa, en febrero.



A propósito de conferencias en verano y turismo, Debbie Johnson, directora de la Oficina de Turismo de Arizona, anunció que la conferencia de Turismo del Gobernador se celebrará del 19 al 21 de julio, en Phoenix.



Hoy EL IMPARCIAL, en su revista TODO SOBRE ARIZONA, prosigue su misión de casi 50 años al ofrecer a sus lectores variedad de temas sobre qué hacer, cómo mejor divertirse, dónde estudiar, jugar, comprar y explorar la diversidad de escenarios turísticos que ofrece la Cuna del Gran Cañón.



Lo llevaremos al pintoresco e histórico pueblo de Bisbee, enclavado en las montañas del Sureste de Arizona, en el condado de Cochise.



La sección Deporte informa sobre la exitosa temporada de los Diamondbacks, reconocidos como el equipo de beisbol norteamericano más sonorense.



En el letargo de verano, la lectura de un estimulante libro puede ser liberación física y mental; tal es el caso del libro "A Land Apart", de la historiadora Flannery Burke, que enfatiza cómo la población indígena, hispana y otros grupos no caucásicos negociaron su legítimo lugar en el Suroeste de Estados Unidos. La obra fue publicada por la editorial de la Universidad de Arizona.



La sección Orgullo Hispano lo invita a conocer mejor la amplia trayectoria académica y servicio público del ingeniero mexicano Sergio Alcocer Martínez de Castro, quien recibió un doctorado Honoris Causa en Ciencias de la Universidad de Arizona, en Tucson.



La sección Educación ilustra la variedad de oportunidades educativas accesibles a estudiantes de nivel profesional que Pima Community Collage en Tucson continúa tendiendo, abriendo nuevos puentes con centros académicos en su “Proyecto México”.



Este verano, cerca de 10 millones de habitantes en Arizona y Sonora se preparan para su coqueteo –a jugar a las escondidas- con el Sol y sus ardientes temperaturas, y así sobrevivir juntos un desafiante tipo de juego extremo entre las ya múltiples y divertidas aventuras que ofrece Arizona al mundo.