Tratan de combatir el abuso de medicamentos controlados

PHOENIX, Arizona(GH)

La Oficina del Gobernador de la Juventud, la Fe y la Familia anunció el lanzamiento de una campaña educativa tituladaLa campaña fue diseñada para educar a las comunidades sobre los peligros del uso indebido de los medicamentos controlados.El nuevo portal ( http://RethinkRxAbuse.org ) contiene información para concientizar, además de un plan de prevención e información familiar sobre dónde deshacerse apropiadamente de los medicamentos que se han dejado de utilizar.La campaña multimedia ( http://IveGotSomethingBetter.org ) está programada para lanzarse el día de hoy, dirigida a los jóvenes animándolos a elegir alternativas más saludables en relación al abuso de sustancias prohibidas.La página web ofrece una lista de eventos y actividades para la comunidad, la posibilidad de enviar trabajos artísticos, explorar pasatiempos saludables y la oportunidad de aprender más sobre los peligros del uso indebido de medicamentos controlados.Ambas campañas trabajan para generar una sana convivencia familiar e informar sobre el inadecuado uso de medicamentos controlados y así salvaguardar el tesoro más valioso de Arizona: los jóvenes.El lanzamiento de la página web y la campaña en los medios de comunicación coinciden con la iniciativa de ASU Walther Cronkite School of Journalism and Mass Communication Hooked RX: From Prescription to Addiction, un reportaje de investigación sin cortes comerciales de aproximadamente 30 minutos de duración, será emitido por 30 estaciones de televisión en Phoenix, Tucson y Yuma, y en 97 estaciones de radio.Las transmisiones iniciaran en punto de las 17:00 horas en español y a las 18:30 horas en inglés.“Mientras que las muertes por heroína van en aumento, Arizona sufre el doble de muertes por la prescripción médica de opiáceos”, comentó Debbie Moak, directora de Governor’s Office of Youth, Faith and Family (La oficina del Gobernador de la Juventud, la Fe y la Familia).“Aliento a las comunidades de todo Arizona a apoyar la difusión de ASU hoy por la noche y a participar en nuestra campaña visitando el nuevo sitio web e iniciando una conversación sobre las drogas y el alcohol con sus familias”.Más información sobre la campaña en: http://ReThinkRxAbuse.org