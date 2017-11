Embassy Suites by Hilton Scottssdale Resort: Totalmente renovado

TUCSON, Arizona()

Tras una renovación total de 25 millones de dólares, Embassy Suites by Hilton Scottsdale Resort no sólo ofrece alojamientos y amenidades completamente al día: también un gran valor añadido que lo hace una opción única.



"El hotel tiene 312 suites dobles, todas recientemente renovadas; los cuartos cuentan con dormitorio privado, una sala aparte equipada con sofá-cama, sillón, bar, refrigerador, cafetera y acceso a internet", dijo en entrevista exclusiva Meghan Norris.



La gerente de Mercadotecnia y Redes Sociales del resort explicó que también se incluyen dos televisiones planas de plasma, mientras que la decoración responde en su totalidad a un estilo contemporáneo.



"Ofrecemos un desayuno de cortesía y recepción por la tarde; entre las amenidades se encuentran un restaurante en el cuarto piso, Granada Bar & Grill; dos piscinas, una cancha de tenis y un centro de gimnasio", indicó.



Servicio incluyente



Embassy Suites by Hilton Scottsdale Resort se aseguró en su renovación de que sus instalaciones fuesen amigables con todas las personas: es así que todas sus rutas son accesibles así como sus recámaras, con puertas anchas y sin escalones.



La seguridad incluye alarmas estroboscópicas, alarmas visuales y alertas de sonido en elevadores, que a su vez incluyen instrucciones en braille; cuentan con rampas para sillas de ruedas, elevador para piscina y aceptan animales de servicio.



Ofrecen servicio de transporte accesible, previa reservación y las personas con problemas auditivos tienen acceso a dispositivos de apoyo en juntas, sobre pedido; el listado completo de las amenidades de este tipo está en su página en línea.



De corte internacional



El resort cuenta con personal multilingüe, haciendo de la comunicación eficiente una de sus pautas; no por nada recibió el certificado de excelencia de Trip Advisor 2017.



"No sólo ofrecemos muchas amenidades, sino también gran hospitalidad", afirmó la entrevistada, "estamos en el corazón de Scottsdale, donde los huéspedes pueden disfrutar de la experiencia de la ciudad en su totalidad".



Con habitaciones espaciosas, desayuno al gusto gratuito así como aperitivos y bebidas, los huéspedes encontrarán una experiencia lujosa y totalmente placentera que los hará sentir en casa.



"El hotel tiene grandes planes para (renovar) el Granada Bar & Grill, con un cambio de menú; además, habrá eventos especiales así como promociones y paquetes para las fiestas y vacaciones que se avecinan", finalizó Morris.