Grijalva: Prohibición musulmana no es diferente a la anterior

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El congresista Raúl M. Grijalva (D-AZ) publicó la siguiente declaración sobre la nueva prohibición de los musulmanes y refugiados del gobierno de Trump:



"La prohibición de la gente basada en su nación de origen o la religión que practican no es sólo un cambio de política - es una admisión tácita por nuestro nuevo presidente que es incompetente para dirigir de manera que sus predecesores no lo fueron", dijo el representante Grijalva.



"Y para ser claro, la única diferencia entre esta prohibición de los musulmanes y la última - que fue hallada inconstitucional por cuatro jueces federales - es el momento en que Trump y sus compinches pasaron planeando un plan para superar nuestro sistema legal. Independientemente de cuán exitosos estén al lado de la verificación legítima de la rama judicial sobre el poder ejecutivo, no pueden implementar esta prohibición sin que los republicanos del Congreso proporcionen fondos. Queda por ver si el Partido Republicano mantendrá nuestra Constitución, nuestra separación entre la Iglesia y el Estado y el orden internacional que depende del liderazgo estadounidense, o si votarán a favor de la agenda odiosa de este presidente y de la destrucción de la diplomacia. Combatiré esta prohibición musulmana y todas las demás políticas corrosivas que Trump persigue que traicione a quienes somos como pueblo y que deja a nuestra nación fundamentalmente menos segura".