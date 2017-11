Arizona: Capturan y liberan al oso que deambulaba en Río Rico

ARIZONA(GH)

Un oso macho de unos cuatro años que deambulaba en los alrededores y se alimentaba de la basura de los residentes de Río Rico, Arizona, fue capturado y liberado en el monte.



Daniel Estrada, supervisor del Centro de Control Animal del Condado de Santa Cruz, informó que la captura se realizó durante la madrugada del jueves, en la misma zona de Río Rico.



Indicó que ante los reportes de vecinos se informó al Departamento de Caza y Pesca de Arizona, quienes colocaron una trampa especial.



“La trampa es como un troque como un trailer (remolque) como un túnel grande y por ahí le pusieron alimento y ahí quedó atrapado, luego lo tranquilizaron y lo soltaron a otro lugar no se exactamente a donde”, platicó.



De acuerdo a información del Departamento de Caza y Pesca el animal fue trasladado a un sitio más remoto.



Se estima que la efectividad de que no regrese es de un 50%, ya que estos animales son capaces de viajar distancias de hasta 200 kilómetros al sitio de donde fueron reubicados en busca de alimento en áreas de asentamiento humano.



El supervisor del Centro de Control Animal del Condado de Santa Cruz resaltó que en estos casos no pueden alejar mucho a los animales del lugar donde se les capturó, ya que pondrían su vida en riesgo al liberarlos en ambientes totalmente desconocidos.



Agregó que mucha gente reportó la presencia del animal, que en las últimas semanas fue agarrando confianza y comiendo de la basura de los vecinos, pero nunca atacó a nadie.