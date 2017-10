Jovencita de la Universidad de Arizona muere en tiroteo de Las Vegas

PHOENIX, Arizona(GH)

El presidente Robert C. Robbins, de la Universidad de Arizona, envío las condolencias a la familia de una ex alumna fallecida en el tiroteo en Las Vegas.



Comunicado:



"Todos nosotros en la comunidad de la Universidad de Arizona estamos tristes de que Christiana Duarte, una de nuestras graduadas en mayo pasado, esté entre las víctimas de Las Vegas”.



"El personal de nuestra oficina de Dean of Students and Life & Work Connections se están acercando a aquellos que la conocían, incluyendo a la hermandad a la que ella pertenecía en Sigma Kappa”.



"Este ataque es una terrible una tragedia para cientos de familias, y es un evento impactante y horrible para todos nosotros. Sé que hablo por la comunidad de la UA en expresar nuestras más profundas condolencias a la familia de Christiana y en pedir que su privacidad sea respetada".



Un hombre atacó a una multitud que disfrutaba de un concierto en Las Vegas matando a 59 personas y dejando a más de 500 heridos.



En un hecho calificado como la peor matanza en masa en la historia de los Estados Unidos.