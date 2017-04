Grand Canyon West: Paseos sobre el cielo

PHOENIX, Arizona(GH)

Aventuras cargadas de adrenalina, paisajes que son un verdadero tesoro y una estancia con todo el sabor de Viejo Oeste son algunos de los atractivos que Grand Canyon West te invita a disfrutar durante tus próximas vacaciones en Arizona.



Por sus temperaturas templadas en la época primaveral (con frescos amaneceres por debajo de los 20°C), sus variadas opciones de diversión que se adaptan a tu presupuesto y una ubicación muy conveniente, se trata de un destino que no te puedes perder.



"Grand Canyon West ofrece fácil acceso para los turistas de Sonora y una serie de actividades amigables con su presupuesto y adecuadas para toda la familia; Peach Springs, donde se encuentra el hotel Hualapai Lodge, se localiza a tres horas en auto desde Phoenix", informó en exclusiva para EL IMPARCIAL Brian Siegel.



El director Ejecutivo de Grand Canyon West detalló que los huéspedes del hotel pueden arribar al borde Oeste del Gran Cañón (donde se localiza Skywalk) en tan sólo dos horas y, aproximadamente a la misma distancia, se encuentra Las Vegas.



"Skywalk es una atracción que deben ver todos los visitantes, sencillamente no hay nada parecido para ver el Gran Cañón de una manera única, literalmente caminando en un puente de vidrio suspendido sobre el cañón", expresó el entrevistado.



Esta atracción admite a público de todas las edades, así la familia completa puede vivir la experiencia de estar suspendidos a más de 1 mil 200 metros de altura: una vista que no tiene comparación, una postal mental de por vida.



Otras de las actividades que Grand Canyon West ofrece son tours en helicóptero, senderismo, cabalgatas y la oportunidad de practicar rafting; es su emocionante y amplia oferta lo que atrae a más de un millón de visitantes cada año.



"Hualapai Ranch es un verdadero pueblo del Viejo Oeste que ofrece desde espectáculos mágicos y demostraciones de lazado vaquero, hasta paseos a caballo y la experiencia de montar un toro mecánico", apuntó; "los huéspedes que quieran pasar la noche pueden rentar una cabaña rústica y cocinar 'smores' cerca del borde Oeste del Cañón".



El hotel ofrece distintas amenidades que complementarán la diversión de tu viaje: el lugar cuenta con wifi gratuito, y el alojamiento incluye actividades vespertinas y desayuno continental, además de la oportunidad de convivir con los hualapai, la etnia creadora de Grand Canyon West.



"Este año, el equipo de Grand Canyon West espera ver a muchos cientos de visitantes de Sonora y de todo México. Esperamos que te unas a nosotros para 'caminar sobre el cielo' y experimentar una de las Siete Maravillas del Mundo como nunca antes. No podemos esperar para darte la bienvenida", finalizó.





Microformatos

Visítalo

Dirección: Diamond Creek Road en Peach Springs, Arizona

Teléfono: (928) 769-2636

Web: www.grandcanyonwest.com





Atracciones

Sube a lo alto de Guano Point y disfruta de increíbles vistas

Recorre el Río Colorado desde el cielo, en helicóptero

Vive la aventura de dominar las aguas blancas en balsa

Disfruta los paisajes y el contacto con la naturaleza a caballo