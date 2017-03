"Órdenes ejecutivas de Trump no dictan nuestras políticas"

TUCSON, ARIZONA(GH)

Las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump no dictan nuestras políticas o prácticas locales, aseguró el jefe de Policía de Tucson, Arizona.



En una editorial Chris Magnus dice que el Departamento de Policía de Tucson (TPD) se ha puesto en una posición desafiante, trabajando para mantener fuertes relaciones con los residentes documentados e indocumentados.



Se dice que la comunidad se enorgullece de cómo los residentes trabajan juntos para hacer de Tucson una ciudad segura, culturalmente diversa y económicamente vibrante.



"Las órdenes ejecutivas del Presidente no dictan nuestras políticas o prácticas locales. No tenemos ni la autoridad ni los recursos para asumir nuevas responsabilidades de cumplimiento de la ley de inmigración", expone en una editorial.



Como oficiales de Policía, agrega, la comisión principal es servir y proteger a los residentes.



"Los gobiernos locales deben trabajar junto con los socios federales para priorizar las amenazas y mantener a Tucson a salvo", agrega.



"Es más sensato dejar la aplicación de las leyes de inmigración al Gobierno federal, y es imperativo que nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados se sientan cómodas denunciando crímenes sin temor a la ley federal de inmigración", aseveró.